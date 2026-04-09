Con 137 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley de Glaciares

Con el apoyo del PRO, la UCR y los diputados que responden a los gobernadores aliados, el Gobierno se anotó un nuevo triunfo en el Congreso: la sanción definitiva de la reforma de la Ley de Glaciares. La oposición recalcó que la norma se va a judicializar por inconstitucionalidad.

Tras casi diez horas de debate, el proyecto se aprobó por 137 votos a favor -entre libertarios, aliados, provinciales y hasta algunos diputados peronistas- y 111 en contra. Hubo tres abstenciones: del MID y la neuquina Karina Maureira.

Karina Milei llegó entrada la medianoche para presenciar la votación desde el palco y la bancada de Unión por la Patria la recibió con el cántico de "Dónde está, Adorni donde está".

El proyecto fue empujado por los gobernadores que integran la Mesa del Litio y del Cobre, que conforman Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan. Pedían estas modificaciones a la norma para poder desbloquear inversiones millonarias en sus provincias en zonas de periglaciar.

Los principales cambios que se introducen a la ley son: que solo van a quedar bajo protección estricta aquellas formaciones que demuestren un “aporte hídrico relevante y verificable” a una cuenca y que las provincias van tener un rol clave en la elaboración del inventario de los glaciares.