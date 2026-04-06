Interrumpir la proscripción. Viva la democracia del agua.

La sesión convocada para el próximo miércoles para tratar en Diputados de la Nación el proyecto de ley de destrucción de los glaciares y sus áreas periglaciares, es ni más ni menos, que una vergüenza, un escándalo.

Proscribir a los ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el valor de la palabra, hacer uso de sus sentipensares y dignidad, más de cien mil seres humanos convocados, inscriptos y luego inhabilitados a expresarse, es realmente en escándalo político y violatorio de todas las normas éticas como jurídicas que atraviesan la legislación de la Nación.

Sin lugar a dudas el oficialismo y las mega corporaciones del extractivismo minero, sus lobistas parlamentarios y los sirvientes políticos coyunturales, niegan los tiempos de ejercicio de la democracia representativa y participativa, de su Estado de Derecho, más aún de la democracia socioambiental, sus herramientas de participación ciudadana, como la audiencia violada grosera y arbitrariamente.

La construcción social del derecho es un enorme problema para los autoritarios en la implementación y ejecución de sus intereses, que no son los intereses de la Nación Argentina, los de la Constitución Nacional y su espíritu.

Son los tiempos del feudalismo de los sótanos de la corrupción ideológica como de la que transforman los glaciares en excavaciones hacia sótanos de oro, plata, cobre y litio, para muy pocos. Se llevan puesta las instituciones democráticas, la visión solidaria de la Nación como una unidad, como de las unidades de cuenca nacidas en los Andes de la emancipación nacional, vitalmente, se trata, el ciclo del agua en la médula de vida que la cordillera es y nos brinda.

Los tiempos de la naturaleza, los tiempos de los hielos y sus reinos de vida, madre mayor frente a la crisis de civilización que en este cambio de época nos atraviesa, nos convoca a decir BASTA, así no.

La sesión no se puede realizar sin que la diversidad de pueblos representados en los más de cien mil seres humanos anotados para la Audiencia Pública, finalmente fraudulenta, no se reestablezca.

Quizás nunca existieron documentos aportados por tantas diversidades de mundos de la cultura, la educación, las ciencias y las organizaciones sociales, fiscales ambientales, glaciólogos, representantes religiosos, relatores de las Naciones Unidas, etc., para dar contenido a las razones de no avanzar en este delirio y vergüenza, que nos termina de consolidar en una región de exclusión y sacrificio.

Varios gobernadores y legisladores serán repudiados en las calles de las Provincias que conducen, de sus pueblos, por semejante traición.

Mirar a los ojos con la frente en alto, seguirá siendo la dignidad de los que tienen claro, que solo estamos de paso y que luego vendrán las suaves caminatas de los hijos de nuestra tierra y el amor bendecidos por la Pachamama. Los derechos de los por-venir como dice la Constitución de Entre Ríos (art. 83): "El Estado fija la política ambiental y garantiza la aplicación de los principios de sustentabilidad, precaución, equidad intergeneracional, prevención, utilización racional, progresividad y responsabilidad", es un derecho y un deber a ejercer, proteger y honrar.

Los que apoyan el proyecto minero de destrucción de los Glaciares impulsado por Javier Milei y sus cómplices, están violando principios y normas de las Constituciones Provinciales y la Nacional, como de diversas convenciones internacionales no solo ambientales. Lo saben, pero el poder los enferma de una manera brutal.

Viva la Democracia del agua. Interrumpir la proscripción, se hace sustantivo, vital para millones de seres humanos y no humanos. Las calles inundadas por los pueblos, serán una celebración de la Democracia y la resistencia social pacífica e indignada, frente a semejante proscripción.

(El presente texto se inspira en conversaciones con miembros del Equipo de la Asociación Argentina de Abogadas/dos Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial, CAJE; del Movimiento Ecopolítico por el Buen Vivir, PACHAS y de Encuentro Verde por Argentina, EVA.)