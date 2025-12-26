Tigre comprará a Rosario Central la mitad del pase del exPatronato, Ignacio Russo

Tigre avanzó en la negociación con Rosario Central para comprar la mitad del pase del exdelantero de Patronato Ignacio Russo y aseguran que ya hay un acuerdo de palabra entre las partes. Todo indica que el goleador continuará hasta diciembre de 2028 en el club bonaerense de Victoria.

La continuidad de Russo es una buena noticia para Diego Dabove, quien también firmó su renovación en las últimas horas. El atacante disputó todos los duelos del campeonato, incluidos los octavos de final contra Lanús y los cuartos ante Racing, donde el Matador quedó eliminado, y marcó 5 goles, misma cantidad de presencias y anotaciones que en el Torneo Apertura, aunque en esa ocasión la eliminación llegó una ronda antes, frente a San Lorenzo.

Ignacio Russo, hijo del fallecido entrenador y exfutbolista Miguel Ángel Russo, vivió un intenso año dentro y fuera de la cancha. Por un lado se destacó como goleador del Matador, tras pasar por Instituto de Córdoba y Rosario Central en Primera División. Previamente jugó en Chacarita Juniors y Patronato, pero en la Primera Nacional.

En cuanto a la continuidad del mercado de pases, Tigre avanza en varios frentes: se encaminó la renovación por un año más del volante Gonzalo Piñeiro, mientras que también sumó la cesión de Tiago Serrago, mediocampista perteneciente a River que viene de jugar un año en Aldosivi. También podría arribar Santiago López, el extremo que viene de Rosario Central, cuyo pase pertenece a Independiente.

En las últimas horas, el club informó de manera oficial, a través de sus redes sociales, la renovación del entrenador Diego Dabove y los integrantes de su cuerpo técnico hasta diciembre de 2026. En su primer año concretó buenas campañas en el Apertura y Clausura, en ambos logró la clasificación a los play-off y además consiguió el cupo para disputar la Copa Sudamericana 2026, dirigió 39 partidos, ganó 17, empató 10, perdió 12 y llegó a los cuartos de final de la Copa Argentina, consigna TyC Sports.