Sesiona el Concejo Deliberante de Paraná

Los ediles sesionarán este martes 17 de marzo, a partir de las 9, en el recinto ubicado en el Palacio Municipal. El plenario será transmitido en vivo por el canal de YouTube “cdparana”.

En la oportunidad se comunicarán los cambios de designaciones de representantes en las Comisiones Especiales, Tribunal de Disciplina y la Comisión Administradora de Banco de Tierra de Paraná.

También ingresarán proyectos y pedidos de informes impulsados desde las distintas bancadas que conforman el mencionado cuerpo legislativo.