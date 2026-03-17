Leonardo Airaldi declara su inocencia en el juicio y buscará explicar más de 70 audios de escuchas telefónicas

Según lo previsto en la última audiencia del juicio por narcotráfico y lo planeado hasta último momento, Leonardo Airaldi es trasladado este martes desde el penal federal de Ezeiza hacia Paraná, para declarar ante el Tribunal. Se escuchará su palabra por primera vez acerca de los hechos que le imputan: ser el jefe de una banda narco que bajaba grandes cargamentos de cocaína y marihuana por aire y agua en sus campos e islas, y que distribuía y vendía la droga en Diamante, Paraná y otras localidades.

Según anticipó su defensora Mariana Barbitta, la indagatoria será muy extensa. Según supo ANÁLISIS, Airaldi se declarará inocente y responderá acerca de más de 70 audios seleccionados de las escuchas telefónicas. Habrá que ver si responde preguntas de la Fiscalía o no. Sería arriesgado, teniendo en cuenta que hay audios y otros elementos en la causa que difícilmente encuentren otra explicación al tráfico de drogas.

Por otra parte, hay expectativas de lo que Airaldi pueda llegar a mencionar acerca de algo que siempre le gustó alardear: sus vínculos políticos, policiales y gremiales que tanto poder le dieron en la zona de Diamante y alrededores y que le permitieron moverse con impunidad durante mucho tiempo. El productor agropecuario fue presidente de la Sociedad Rural de Diamante.

Cabe recordar que esta instancia del juicio se desarrolla en el medio de un hecho que causó conmoción nacional: el supuesto plan criminal elucubrado por Airaldi desde la cárcel de Gualeguaychú para mandar a matar al juez federal Leandro Ríos, al fiscal general José Ignacio Candioti y al ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia. Por esta situación, que fue denunciada por el condenado por narcotráfico Daniel “Tavi” Celis y testimoniado por otros dos presos, Airaldi fue trasladado al pabellón de internos de perfil de alto riesgo del penal de Ezeiza.

En este punto, cabe mencionar que avanzan las pericias sobre los tres celulares que se secuestraron en el Módulo E donde se encontraba alojado Airaldi junto a otros presos federales de la Unidad Penal 9. Tal como informó ANÁLISIS, la abogada defensora había presentado un pedido de nulidad del secuestro de esos teléfonos y por lo tanto la nulidad de las pericias que pidió el juez federal de Gualeguaychú, Hernán Viri. Este magistrado se lo rechazó y también le denegó el recurso de apelación. Barbitta fue en queja ante la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná que el pasado viernes le rechazó el recurso. De este modo, quedó firme la medida que había sido solicitada por el fiscal federal Pedro Rebollo para auscultar esos teléfonos.

Roncaglia había dicho en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) que iba a haber “sorpresas” en esas pericias, dando a entender que se iban a encontrar comunicaciones fehacientes sobre el plan criminal denunciado.