Con un doblete de “Maravilla” Martínez, Racing venció a Estudiantes de Río Cuarto

Con dos goles de Adrián Maravilla Martínez, Racing venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto este lunes por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Así, los dirigidos por Gustavo Costas se acomodaron dentro de la zona de clasificación a los playoffs. Por otro lado, ya sin Iván Delfino como DT, el León del Imperio se hunde en la tabla.

La Academia tomó la iniciativa en el inicio y generó chances para abrir el marcador como el cabezazo de Franco Pardo que exigió al arquero Agustín Lastra y otro de Adrián Martínez que se estrelló en el palo.

En el inicio del complemento el elenco local se puso en ventaja luego de una linda combinación entre el propio Martínez y Santiago Solari, en la que éste se la devolvió a Maravilla, quien con un toque de primera abrió el marcador.

El conjunto de Avellaneda fue más y justificó su triunfo. Incluso dispuso de chances para poder ampliar su ventaja, que terminó consiguiendo en el epílogo con otro tanto de Martínez, luego de un gran pase de su homónimo Adrián Fernández y una buena definición del delantero.

El compromiso marcó además el primer cruce oficial en la historia entre ambas instituciones, al tiempo que Estudiantes llegó en medio de una profunda crisis de resultados y con entrenador interino.

Con esta victoria, Racing es sexto en la Zona B con 15 puntos y queda a 5 del líder Independiente Rivadavia de Mendoza. Mientras que el elenco cordobés no puede salir del fondo.

En la próxima fecha Racing visitará a Belgrano el sábado desde las 22.15. Mientras que Estudiantes de Río Cuarto recibirá a River Plate, el domingo a partir de las 17.45, consigna Infobae.