Contratos Truchos: Casación revisará la inhibición general de bienes dispuesta por Barbagelata

La jueza Marina Barbagelata conduce la remisión a juicio de la causa Contratos Truchos de la Legislatura.

La jueza de juicio María Carolina Castagno concedió la apelación y así la Cámara de Casación Penal revisará lo dispuesto por la jueza de Garantías, Marina Electra Barbagelarta que, en diciembre último y en el marco de la tramitación de la megacausa de los Contratos Truchos en la Legislatura, dispuso mantener la inhibición general de bienes para todas las personas ligadas a la investigación penal que se abrió en 2018.

Las defensas de un grupo de imputados en la causa de los Contratos Truchos en la Legislatura cuestionó esa resolución de Barbagelata, que en diciembre último hizo lugar a una petición del Ministerio Público Fiscal y ordenó la reinscripción de las inhibiciones generales de bienes oportunamente dispuestas sobre Alfredo Bilbao, Gustavo Pérez, Sergio Esteban Cardoso, Flavia Marcela Beckman, Hugo Rubén Mena, Juan Domingo Orabona, Pedro Eduardo Opromolla, Jorge Enrique De Breuil, Juan Pablo Aguilera, Alejandro Luis José Almada, Roberto Ariel Faure, Verónica Caíno, Jorge Pablo Balladares, Guido Daniel Krapp, María Jazmin Mena Gioveni, Nicolás Beber, Renato Jesús Mansilla, María Victoria Álvarez, Viviana Gisell Mena Gioveni, Julia Gabriela Vainstein, Sandra Fabiana Marozzini, María Alejandra Camisassa, Micaela Agostina Banegas, Luciana María Belén Almada.

La jueza Barbagelata dispuso librar los despachos pertinentes, cuyo diligenciamiento, ordenó, debía quedar a cargo de los fiscales Patricia Yedro, Ignacio Aramberry y/o Gonzalo Badano,.

La información publicada por Entre Ríos Ahora, sostiene que las defensas entienden que la resolución de la jueza Barbagelata es “arbitraria” y que es una “resolución que muestra un incumplimiento de lo normado por la legislación procesal vigente”, y que además “hace con plena vulneración del derecho de defensa, destrucción del derecho de propiedad (…), violación a la legislación procesal vigente para este tipo de medidas, violación de la doctrina de la Corte emanada”, imposición de “una medida desproporcionada basada en meras hipótesis”.

“De igual modo, no podemos dejar de mencionar que la medida se dirige incluso a personas que no son parte de este proceso, agregando que por decisión del propio Ministerio Público Fiscal al cerrar la investigación mediante la petición de remisión a juicio, tampoco podrán ser parte de este proceso, demostrando la arbitrariedad de la medida”, dicen los defensores.

La vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones María Carolina Castagno resolvió, el 4 de este mes, refrendar lo resuelto por Barbagelata.

En la audiencia de tratamiento de la apelación, y al exponer la posición del actor civil, el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dijo: “Nosotros estamos acá porque se produce un hecho ilícito que perjudica a la Administración Pública de una manera importante, lesiva. Y no siempre la Fiscalía de Estado se presenta como actor civil en un proceso penal. En este caso entendimos que había que hacerlo para obtener la reparación económica. Presnetamos la demanda. Hay 31 demandados. Hubo discusión del monto. Pero tenemos un enorme interés de obtener la reparación económica, si el delito se comprueba. Es elemental mantener las medidas cautelares. Sostenemos que están dados los requisitos para las cautelares. Con lo cual, la decisión de la jueza Barbagelata es correcta. Mantengamos las cautelares sobre los patrimonios, porque de otro modo se corre peligro de perder la posibilidad de obtener la reparación económica”.

El pedido de remisión de la causa a juicio fue presentado el 31 de mayo de 2021 por el Ministerio Público Fiscal ante la jueza Barbagelata. Pero el trámite se vio demorado porque en medio surgió un pleito de competencia. Resuelto ese brete, se llegó al proceso de audiencias de remisión a juicio. En medio, los defensores hicieron planteos para que se excluyan pruebas y testigos, petición que la jueza Barbagelata rechazó.

De la lista original de los 32 imputados originales el número quedó en 17. Ese será el número de imputados que irán a juicio oral.

La lista de los que ya zafaron de la megacusa:

Los beneficiados

1) Renato Jesús Mansilla, pagará $5,4 millones en el plazo de 2 años y medio.

2) Nicolás Beber, $4 millones en cuotas, durante dos años y medio.

3) Verónica Caíno, $5, en el mismo plazo que el resto.

4) Fernando Gaston Sarnaglia, $1,8 millones, en cuotas durante dos años y medio.

5) Alejandro Ruben Ferreyra, $1.096.000 en dos años y medio.

6) María Victoria Alvarez, $750 mil, en dos años y medio.

7) María Macarena Alvarez, $590 mil, en dos años y medio.

8) Andrea Noemi Beatriz Demartin, $850 mil, en dos años y medio.

9) María Jazmin Mena Gioveni, $1.500.000 en un plazo de dos años y medio.

10) Viviana Giselle Mena Gioveni, $760 mil en un plazo de dos años y medio.

11) Juan Pablo Balladares, $1.500.000 en dos años y medio.

12) Guido Krapp. $10.000.000 en dos años y medio.

13) Gustavo Falco, sobreseimiento.

14) Esteban Scialocomo, abreviado, 3 años de prisión condicional, el pago de $6 millones y una multa de $90 mil.

En el pedido de remisión de la causa a juicio, había distintos pedidos de penas para un listado de personas que ya no es tal.

Penas