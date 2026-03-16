Reclamos en el corralón Construir: locales vacíos y deudas multimillonarias en cheques rechazados

Desde la semana pasada, numerosos clientes del corralón Construir (ex Terramat), con sucursales en Oro Verde y Paraná, fueron a buscar los materiales que compraron y reciben respuestas evasivas de parte de los dueños. Creció la preocupación cuando observaron los locales y galpones cerrados y vacíos. Y se retiraron con una amargura más grande luego de que en la mañana de este lunes los atendió el gerente Esteban Ariel Martínez y se fueron con promesas y explicaciones que convencieron a muy pocos.

Desde las 8 de la mañana, decenas de clientes fueron hasta el lugar, luego de pedir permisos en sus trabajos o dejar de lado las obligaciones para intentar recuperar lo invertido en el comercio. Los atendió Martínez uno por uno y pasado el mediodía quedaban varios por ser recibidos. Según contaron a ANÁLISIS, en algunos casos compraron elementos por montos que van desde unos 500.000 pesos y en otros superan los 10 millones, por ejemplo. La mayoría se retiró con promesas de que les entregarán los materiales entre esta semana y la próxima. A quienes reclamaban la devolución del dinero, Martínez les decía que no tenía un peso. En Google, la empresa aparece como “cerrado temporalmente”.

Uno de los damnificados contó: “Hoy (por este lunes) a la mañana éramos 40, 50 personas. Me reuní con el gerente. Me dijo que venían de una mala situación económica, no repuntaban las ventas, yo solamente quería saber cómo hacer para recuperar los materiales que había comprado. Me dio una solución basada en la palabra del gerente, Ariel Martínez. Me pasó a comentar que ellos estaban trabajando con otro corralón El Piedra, que está en San Benito, iban a ver si podían vender un camión para cubrir materiales de los clientes. Se fijó en la computadora los materiales que tenía acopiados y me dijo que me lo iba a solucionar, que jueves o viernes me respondía. Salí con eso y en el corralón donde están ellos solamente se veían ladrillos, chapas desparramadas y muy pocos materiales. Así que me retiré y fui al corralón El Piedra, hablé con uno de los muchachos hijo del dueño y me dijo que estaban en comunicación con Construir. Me dijo que habían despachado unos acopios y estaban viendo cómo evolucionaba el tema. Solamente una promesa de esta semana que me resuelvan el tema mío”.

Martínez negó rotundamente que el corralón fuera a cerrar. Según los registros públicos del Banco Central, este socio de la empresa se encuentra en una crítica situación financiera: 582 cheques rechazados por un monto de 763.382.042,68 pesos, de los cuales aparecen como no recuperados 489 por 609.269.071,76 pesos. La sociedad Construir tiene cheques rechazados por 481.185.922,40 pesos, 419.535.102,11 es el monto de los no saldados.

En un informe acerca de los "nuevos millonarios" del "club de la construcción" de Paraná publicado en ANÁLISIS en 2024, se refería que esta empresa de venta de materiales para la construcción comenzó bajo la razón social Terramat, por parte de los corredores inmobiliarios Nicolás Lorenzón y Pablo Gareis, con negocios y desarrollos principalmente en la zona de Oro Verde, Colonia Ensayo y el sur de Paraná. Desde ese momento, el negocio tuvo un sorprendente crecimiento sumando propiedades para el acopio de una enorme cantidad de materiales en stock y camiones.

A inicios de 2022 abrieron una sucursal de Terramat en avenida Zanni cerca de Crisólogo Larralde. Los precios eran los más bajos del mercado. Ese año, se asocian con Andrés Gamarci, el contador y empresario que, pocos meses después, iba a aparecer como el referente de la compra del supermercado La Peruana y, dos años más tarde, como uno de los principales imputados en la causa por estafa a ahorristas de una mesa de dinero que funcionaba en una financiera en el centro de Paraná.

A fines de 2022 Gamarci se queda con la totalidad de las participaciones societarias de Terramat SRL, según el edicto publicado en el Boletín Oficial. En los meses siguientes pasaron cosas y la empresa volvió a sus dueños originales. Algunas versiones señalaban que el comprador no pagó, y otras, que se encontró con una desprolijidad importante en las cuentas del corralón, así como gente que iba a buscar materiales sin figurar como que había comprado algo, más bien como algún tipo de favor.

En seguida, con Lorenzón decidido a radicarse en Miami (Estados Unidos) cedieron la empresa nuevamente y aquí aparece un flamante empresario de la construcción, Esteban Martínez, quien se quedó con el 90% del capital social de la empresa, mientras que otro emprendedor del rubro, Juan Leiva, adquirió el 10%.

Martínez fue empelado del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de la provincia de Entre Ríos, con contrato de servicio entre mayo de 2012 y diciembre de 2017, y luego entre julio de 2019 y febrero de 2021. Ese año presentó la renuncia a sus funciones en la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones de dicha cartera, y conformó una empresa dedicada a la provisión de materiales, justamente junto a otro exfuncionario de Planeamiento. Se trata de Aceros del Litoral, que llegó a tener movimientos financieros muy voluminosos.

Leiva, de 31 años, por su parte, es dueño de Viviendas Sion, que se dedica a la venta de casas prefabricadas, con sede en San Benito. Varios años atrás, trabajó para una empresa que se dedicaba al mismo rubro, con sede en la localidad santafesina de Venado Tuerto.

En 2025 el corralón mutó a Construir Materiales SRL. Fuentes consultadas por ANÁLISIS de allegados a ambos empresarios, señalaron que el año pasado ingresó un tercer socio (de una familia empresaria de larga trayectoria en la región) con una importante inversión, pese a las advertencias de su entorno que le aconsejaban lo contrario. Al parecer, perdió gran parte del dinero y además afronta ahora la complicada situación de deudas.

En las entrevistas con los damnificados, Martínez les explicó que el panorama actual se debe a la caída del consumo y la situación económica general. Lo cual no explica el vaciamiento de los locales y depósitos donde quedaban apenas algunos ladrillos y unas chapas. Ni qué hicieron con el dinero que la gente les entregó para pagarles los materiales por adelantado y que deberían estar en algún lado.