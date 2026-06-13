Brasil se recuperó a tiempo y empató con Marruecos

Este sábado por la tarde se produjo el debut de Brasil en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Su rival en el marco del Grupo C fue Marruecos, que fue cuarto en el Mundial de Qatar 2022. El partido se jugó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y contó con el arbitraje de Slavko Vincic de Eslovenia.

Durante los primeros instantes del juego el dominio fue del conjunto del norte de África, que tuvo el gol en los pies de Neil El Aynaoui. Tras un desborde por la izquierda y el pase atrás, el mediocampista apareció para definir por el medio, pero su remate encontró a Marquinhos en el camino, quien evitó el tanto.

Esos primeros instantes de dominio por parte del elenco marroquí se confirmaron con la apertura del marcador, que llegó a los 21 minutos. Fue luego de un balón jugado en profundidad entre los centrales por Brahim Díaz en un buen contragolpe del equipo africano. Quien recibió fue Ismael Saibari, que aprovechó el error en la salida de Alisson Becker y definió por arriba para el 1-0 parcial.

Después del descanso por la pausa de hidratación, Brasil comenzó a tomar el protagonismo del encuentro y Marruecos apostó por aumentar la ventaja a partir de algún contragolpe. En ese contexto es que llegó la igualdad del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.

Fue a los 31 minutos, cuando Vinicius avanzó por la banda izquierda luego de un pase de Bruno Guimarães en profundidad. El atacante de Real Madrid enganchó hacia su derecha y sacó un potente remate cruzado que venció a Yassine Bounou y se transformó en el 1-1.

En la continuidad del juego ambos equipos repartieron ocasiones de gol, pero una de las más claras fue para los sudamericanos. Un buen centro desde la izquierda encontró a Lucas Paquetá en el área, desde donde intentó con una tijera que Bounou rechazó hacia su costado derecho. Lo más claro de lo que quedó del primer tiempo, además de un cabezazo de Igor Thiago que se fue desviado.

En el complemento y luego de algunas variantes, ambos equipos contaron con ocasiones de gol, pero empezó a reforzarse el dominio brasileño con una posesión de balón más constante. De todas formas, ninguno de los dos consiguió quebrar la valla de su rival.

Por el lado de Marruecos lo más claro llegó sobre el final con un remate de El Aynaoui contra el poste izquierdo de Alisson, que rechazó a medias y debió reponerse rápido para despejar el intento de Ayoub Amaimouni en el rebote.

En cuanto al conjunto brasileño, no consiguió exigir mucho a Bounou, más allá de los intentos de Raphinha y Danilo Santos que no llevaron mayor peligro a su valla. La del jugador de Barcelona fue la más clara: enganchó de izquierda al centro y sacó un disparo bajo que terminó careciendo de potencia y dirección. Fue 1-1.

Con la igualdad, ambos están obligados a ganar lo que viene para aspirar al liderazgo. En el caso de Marruecos, su próximo rival será Haití, al que enfrentará el viernes 19, desde las 21.30; mientras que a los africanos les tocará medirse con Escocia, ese mismo día desde las 19.