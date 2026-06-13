Neuquen goleó y mantiene el liderazgo en la Liga Paranaense

Neuquen goleó a Peñarol y sigue como líder absoluto.
Este sábado se jugó el grueso de la novena fecha de la Liga Paranaense de Fútbol, pendiente desde el último fin de semana debido a que las lluvias obligaron a su postergación. Bajo una tenue llovizna, la mayoría de los partidos se completaron y tan solo queda pendiente un encuentro.
Aunque empezó más tarde, el destacado de la fecha era el partido entre Neuquen, el puntero, y Peñarol, que se disputó en el estadio Luis Renaud. El Pingüino se hizo fuerte como local y goleó por 4-0 con los goles de Mateo Migueles, Federico Sangoy y Tomás García por duplicado. Con el triunfo llegó a 22 puntos y lidera en soledad.
Sus dos escoltas tuvieron resultados diferentes. Sportivo Urquiza venció a Atlético Paraná por 3-1 y mantiene la distancia de un punto respecto al líder (tiene 21); mientras que Universitario cayó por 3-0 ante Instituto y perdió el lugar de escolta (tiene 18 y está cuarto).
El nuevo tercero es Oro Verde, que venció por 1-0 a Formación Independiente y llegó a los 19 puntos en la tabla. Más abajo, Ciclón del Sur y Camioneros igualaron 3-3 y Palermo ganó su primer partido del torneo en el duelo entre equipos que no habían ganado: fue 4-1 sobre Argentino Juniors.
Queda pendiente solo un partido: el lunes, San Benito recibirá a Club VF a partir de las 15.30, encuentro con el que se completará la novena fecha.
Fixture y Resultados | Fecha 9
Viernes 5/6:
Patronato 0-1 Belgrano.
Sábado 6/6:
Don Bosco 2-0 Los Toritos.
Sábado 13/6:
Ciclón del Sur 3-3 Camioneros.
Instituto 3-0 Universitario.
Palermo 4-1 Argentino Juniors.
Oro Verde 1-0 Formación Independiente.
Sportivo Urquiza 3-1 Atlético Paraná.
Neuquen 4-0 Peñarol.
Lunes 15/6 - Desde las 15.30:
San Benito - Club VF.
Posiciones
1°) Neuquen: 22 puntos.
2°) Sportivo Urquiza: 21.
3°) Oro Verde: 19.
4°) Universitario: 18.
5°) San Benito: 17*.
6°) Belgrano: 17.
7°) Don Bosco: 17.
8°) Ciclón del Sur: 14.
9°) Club VF: 13*.
10°) Atlético Paraná: 12.
11°) Instituto: 12.
12°) Patronato: 10.
13°) Peñarol: 10.
14°) Camioneros: 8.
15°) Formación Independiente: 7.
16°) Los Toritos: 7.
17°) Palermo: 4.
18°) Argentino Juniors: 0.
*Tienen un partido menos.