Neuquen goleó y mantiene el liderazgo en la Liga Paranaense

Este sábado se jugó el grueso de la novena fecha de la Liga Paranaense de Fútbol, pendiente desde el último fin de semana debido a que las lluvias obligaron a su postergación. Bajo una tenue llovizna, la mayoría de los partidos se completaron y tan solo queda pendiente un encuentro.

Aunque empezó más tarde, el destacado de la fecha era el partido entre Neuquen, el puntero, y Peñarol, que se disputó en el estadio Luis Renaud. El Pingüino se hizo fuerte como local y goleó por 4-0 con los goles de Mateo Migueles, Federico Sangoy y Tomás García por duplicado. Con el triunfo llegó a 22 puntos y lidera en soledad.

Sus dos escoltas tuvieron resultados diferentes. Sportivo Urquiza venció a Atlético Paraná por 3-1 y mantiene la distancia de un punto respecto al líder (tiene 21); mientras que Universitario cayó por 3-0 ante Instituto y perdió el lugar de escolta (tiene 18 y está cuarto).

El nuevo tercero es Oro Verde, que venció por 1-0 a Formación Independiente y llegó a los 19 puntos en la tabla. Más abajo, Ciclón del Sur y Camioneros igualaron 3-3 y Palermo ganó su primer partido del torneo en el duelo entre equipos que no habían ganado: fue 4-1 sobre Argentino Juniors.

Queda pendiente solo un partido: el lunes, San Benito recibirá a Club VF a partir de las 15.30, encuentro con el que se completará la novena fecha.

Fixture y Resultados | Fecha 9

Viernes 5/6:

Patronato 0-1 Belgrano.



Sábado 6/6:

Don Bosco 2-0 Los Toritos.



Sábado 13/6:

Ciclón del Sur 3-3 Camioneros.

Instituto 3-0 Universitario.

Palermo 4-1 Argentino Juniors.

Oro Verde 1-0 Formación Independiente.

Sportivo Urquiza 3-1 Atlético Paraná.

Neuquen 4-0 Peñarol.



Lunes 15/6 - Desde las 15.30:

San Benito - Club VF.



Posiciones

1°) Neuquen: 22 puntos.

2°) Sportivo Urquiza: 21.

3°) Oro Verde: 19.

4°) Universitario: 18.

5°) San Benito: 17*.

6°) Belgrano: 17.

7°) Don Bosco: 17.

8°) Ciclón del Sur: 14.

9°) Club VF: 13*.

10°) Atlético Paraná: 12.

11°) Instituto: 12.

12°) Patronato: 10.

13°) Peñarol: 10.

14°) Camioneros: 8.

15°) Formación Independiente: 7.

16°) Los Toritos: 7.

17°) Palermo: 4.

18°) Argentino Juniors: 0.

*Tienen un partido menos.