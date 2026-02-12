Vóley: Pescadores de Gualeguaychú se subió al podio en la Liga Federal Masculina

El elenco del sur provincial se subió al podio con un récord de 7 triunfos y 1 derrota. (Foto: FeVA)

Pescadores de Gualeguaychú culminó tercero su participación en la Liga Federal Masculina de Vóley. Este jueves, el equipo dirigido por Joaquín Sartori le ganó a Racing de Castex por 3 a 2 en el estadio Aldo Cantoni de San Juan y se subió al podio para coronar una gran campaña que quedó a las puertas del ascenso.

Los parciales del equipo Albiazul en el partido por el tercer puesto fueron: 25-20, 17-25, 21-25, 25-22 y 15-9. De esta manera, se recuperó del duro golpe que significó la derrota en las semifinales ante San Rafael Club de Mendoza, por 3 a 2 (15-25, 25-22, 19-25, 25-22 y 15-10).

Con este resultado, Pescadores cerró el certamen con 7 victorias y 1 derrota que lo privó de ascender a la Liga Nacional. Ganó el Grupo B con victorias sobre Ciudad de Nieva (3-0); Escuela Municipal Puerto San Julián (3-0), Defensores de Moreno (3-1) e Hispano de San Juan (3-0). Luego superó a ASEBA de San Luis por 3 a 0 en octavos de final y dejó en el camino a Náutico Sportivo Avellaneda en cuartos (3-0). En semis, perdió su invicto con SR Club.

Por su parte, Paracao logró el undécimo puesto al derrotar a Defensores de Moreno por 3 a 1. Los parciales fueron de 17-25, 25-20, 25-15 y 25-14. Este triunfo le permitió a La Bomba cerrar su campaña con un récord de 4 victorias y 4 derrotas.

El conjunto paranaense venció a la Escuela Municipal de Choique de Caleta Olivia (3-0) y Ausonia Sismid de San Juan (3-0), luego perdió con Social Morteros (1-3) y Once Unidos (0-3) por el Grupo D. Posteriormente quedó eliminado de la lucha por el título en octavos de final ante Biblioteca Rivadavia de Villa María (1-3). En la reubicación del 9 al 16º puesto derrotó a Hispano de San Juan (3-0), perdió con Deportivo Juventud (3 a 2) y cerró con festejo ante Defensores de Moreno.