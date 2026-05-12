Torneo Apertura: Belgrano-Unión abrirán el capítulo de los cuartos de final

Belgrano y Unión de Santa Fe animarán uno de los duelos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Apertura de Primera División. El Pirata viene de quedarse con el clásico cordobés y el Tatengue de eliminar a Independiente Rivadavia, uno de los mejores equipos del semestre. El partido será desde las 19, en el estadio Julio César Villagra de Córdoba y será controlado por Andrés Merlos. El ganador se medirá ante el vencedor de Argentinos Juniors-Huracán, que jugarán un rato más tarde.

Belgrano llega al duelo lleno de confianza tras quedarse con una nueva edición del clásico cordobés. El Pirata, que finalizó quinto de la Zona B del Apertura, derrotó 1-0 a Talleres en el Mario Alberto Kempes con gol de Francisco González Metilli y se aseguró un lugar en los cuartos de final.

En el choque ante la T, Lucas Passerini se fue expulsado y será baja para jugar ante los santafesinos.

El equipo de Alberdi, con este triunfo, logró cortar una extensa racha sin ganar el clásico cordobés: desde abril de 2006, cuando lo hizo por 2-1 en la B Nacional. Por otro lado, el último en Primera División había sido un 1-0 en el Clausura 2001.

Por su parte, Unión logró meterse a octavos de final siendo el último clasificado de la Zona A y logró un gran triunfo de visitante ante uno de los mejores del semestre. El Tatengue ganó 2-1 en Mendoza ante Independiente Rivadavia con goles de Brahian Cuello y Cristian Tarragona y llega al duelo ante Belgrano lleno de confianza.

FORMACIONES

BELGRANO

Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Leonardo Morales, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.

UNIÓN

Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Rafael Profini, Mauro Pittón, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia o Agustín Colazo, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Arbitro: Andrés Merlos. VAR: Fernando Espinoza. Cancha: Belgrano de Córdoba. Hora: 19 (ESPN Premium).