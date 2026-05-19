Hospitalizaron a un hombre tras ser baleado en San Benito

Un hombre sufrió heridas en ambas piernas y otras partes del cuerpo tras recibir impactos de armas de fuego en San Benito. Por el momento, se investigan las causas por las cuales habría recibido el ataque, consignó Ahora.

El violento episodio ocurrido durante la noche de este lunes, y terminó con el hombre presentándose por sus propios medios al hospital local. A raíz de las lesiones, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital San Martín de Paraná.

La Policía investiga las posibles hipótesis del ataque.