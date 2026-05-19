Guido Kaczka se llevó el Martín Fierro de Oro: todos los ganadores de la ceremonia

La gala realizada en el hotel Hilton reunió a las principales estrellas de la pantalla, combinó reconocimientos, discursos y momentos de expectativa, y coronó una noche marcada por el brillo y la celebración.

Después de días de ansiedad, los Martín Fierro de la televisión tuvieron su esperada ceremonia, la cual distinguió la labor de directores, actores, conductores y todo tipo de programas. El encargado de llevar adelante la premiación fue Santiago del Moro, quien convirtió la velada en una jornada especial. Después de numerosas ternas y emociones, la noche coronó a Guido Kaczka, quien se emocionó al ver el Oro en sus manos.

En el tramo final de la ceremonia Santiago del Moro anunció al Martín Fierro de Oro. “Llegó el momento, el ganador es Guido Kaczka. Fuerte el aplauso, más que merecido, una vida dedicada al laburo. Nació prácticamente en la televisión. Aquí recibe el mayor galardón”, expresó el conductor de la gala.

Tras ser ovacionado por todas las figuras, recibir abrazos y aplausos, Guido subió al escenario y afirmó: “La tele es mi vida, encontré una forma de vida desde muy chiquito. Muchas gracias a todos. Me quieren mucho y lo sentí esta noche. Trabajé en todos los canales, es una forma de vida, me gusta vivirla así, ustedes me permiten vivir de este modo. Mi hobbie es mi trabajo. Tengo mucho más de lo que imaginé”.

Antes de que Santi del Moro comenzara a mover la batuta de director de orquesta, la gala tenía asegurada un momento de alto valor emotivo: la presencia de Mirtha Legrand, quien hasta último momento no había confirmado si concurriría o no: algunos de sus familiares preferían que no, ella por supuesto que quería. Y fue así nomás. La Chiqui estuvo junto al pueblo a sus 99 años, como lo viene haciendo cenando en sus mesazas en los últimos tiempos.

Los más de 600 invitados disfrutaron de una velada única donde la alta cocina también fue protagonista. El equipo gastronómico del hotel preparó un menú de tres pasos con técnicas modernas e ingredientes seleccionados.

Para empezar, los famosos degustaron una entrada fresca y aromática que combinó un compacto de queso especiado con un cremoso de coliflor tostado y hongos. Este primer plato se completó con un toque agridulce de chutney de mandarina, gominolas de zanahoria y una sutil crema de ajo blanco de lima.

El plato fuerte de la noche mantuvo el estándar premium de la velada a través de un tierno lomo de novillo envuelto en una camisa de panceta casera. Esta opción principal estuvo acompañada por diversas texturas de espárragos y habas, un cremoso de boniato ahumado y un toque final de aceite herbáceo.

Para el cierre dulce de la ceremonia, la apuesta combinó la intensidad del cacao con la frescura frutal. Los comensales recibieron un cremoso de chocolate acompañado por una confitura de frutillas y frambuesas, todo presentado sobre una base de lima.

Todos los ganadores:

-Ficción

AMIA, la serie – Telefe

La voz ausente – El Trece

Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve (Ganador)

-Periodístico

Camino a casa – Telefe

GPS – América

Opinión pública – El Nueve (Ganador)

-Humorístico/Actualidad

La Noche Perfecta – El Trece

Las Chicas de la Culpa – el Trece

Polémica en el bar - América (Ganador)

-Deportivo

ACTC – TV Pública (Ganador)

Carburando – El Trece

Knockout 9 – El Nueve

-Futbolístico

CONMEBOL Libertadores (Telefe)

Mundial de Clubes (Telefe) (Ganador)

Knockout 9 (El Nueve)

-Noticiero diurno

Arriba Argentinos – El Trece

El noticiero de la gente – Telefe

Telenueve al mediodía – El Nueve (Ganador)

-Noticiero nocturno

América Noticias - América

Telefe Noticias - Telefe (Ganador)

Telenoche – El Trece

-Interés General

Almorzando con Juana – El Trece

DDM – América

Los Profesionales de Siempre (El Nueve)

Sálvese Quien Pueda – América

LAM – América (Ganador)

Lape Club Social – América

-Musical

Hay música siempre – TV Pública

La Peña de Morfi – Telefe (Ganador)

Pasión de Sábado – América

Planeta Nueve – El Nueve

-Magazine

Qué te pasa – Net TV

Nara que ver – El Nueve

Cortá por Lozano – Telefe (Ganador)

Con Carmen – El Nueve

A la Barbarossa – Telefe

-Cultural Educativo

Argentina de película – América

Ser Humano – América

Tierras - Telefe (Ganador)

-Entretenimientos

Ahora Caigo – El Trece

Buenas Noches Familia – El Trece (Ganador)

Pasapalabra – Telefe

-Big Show

La Voz Argentina – Telefe

Medianoche con Jey – El Nueve

Otro Día Perdido – El Trece (Ganador)

-Reality

Cuestión de Peso – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe (Ganador)

Gran Hermano – Telefe

-Gastronomía

Ariel en su Salsa – Telefe (Ganador)

Escuela de cocina – El Nueve

Qué Mañana! – El Nueve

-Viajes/Turismo

Iván de Viaje – Telefe

Por el mundo – Telefe (Ganador)

Resto del mundo – El Trece

-Programa de Servicios

ADN Buena Salud – TV Pública (Ganador)

Aire de Campo - TV Pública (Ganador)

Intelexis - Net TV

Mascotas al rescate – América

-Jurados

Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity (Telefe) (Ganador)

Drago Ramírez Martínez Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar (El Nueve)

Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti– La Voz Argentina (Telefe)

-Branded Content

Historias de reparación Dove (Unilever – Telefe)

Intuiciones by Bplay (Bplay – Telefe) (Ganador)

Ponele lo mejor (CasanCrem – Danone – Telefe)

-Labor en Conducción Femenina

Moria Casán – La Mañana con Moria (El Trece)

Pamela David – Desayuno Americano (América)

Verónica Lozano – Cortá por Lozano y Chef al diván (Telefe)

Karina Mazzocco – A la Tarde (América)

Wanda Nara – MasterChef Celebrity (Telefe) (Ganador)

Mariana Fabbiani – DDM (América)

Georgina Barbarossa – A la Barbarossa (Telefe)

-Labor en Conducción Masculina

Darío Barassi – Ahora Caigo (El Trece)

Iván de Pinera – Pasapalabra (Telefe)

Guido Kaczka – Buenas Noches Familia (El Trece) (Ganador)

Santiago del Moro – Gran Hermano (Telefe)

Nico Occhiato – La Voz Argentina (Telefe)

El conductor fue distinguido en los Martín Fierro por su labor en televisión

-Labor Periodística Femenina

Carolina Amoroso – Telenoche (El Trece)

Soledad Larghi – América Noticias (América)

Mirtha Legrand – La Noche de Mirtha (El Trece) (Ganador)

-Labor Periodística Masculina

Nelson Castro – Telenoche (El Trece)

Rolando Graña – América Noticias y GPS (América) (Ganador)

Mauro Szeta – Lape Club Social (América)

Germán Paoloski – El Noticiero de la Gente (Telefe)

-Cronista/Movilero

Alejandro Guatii – Intrusos (América) (Ganador)

Cecilia Insigna – Arriba Argentinos (El Trece)

Martín Salwe – Lape Club Social Informativo (América)

Daniel Roggiano – Buen Telefe, Telefe Noticias (Telefe)

-Panelista Femenina

Marcela Feudale – LAM (América)

Edith Hermida – Bendita (El Nueve)

Natalie Weber – Pasó en América (América)

Analía Franchín – A la Barbarossa (Telefe) (Ganador)

Mariana Brey – A la Barbarossa (Telefe)

-Panelista Masculino

Martín Candalaft – DDM (América)

Ceferino Reato – Gran Hermano: el debate (Telefe)

Luis Bremer – A la Tarde y Desayuno Americano (América) (Ganador)

Paulo Kablan – A la Barbarossa (Telefe)

-Mejor Actor

César Bordón – La voz ausente (El Trece AMIA – Telefe)

Luciano Cáceres - Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) (Ganador)

Gustavo Garzón - La voz ausente (El Trece)

Benjamín Vicuña - La voz ausente (El Trece)

-Mejor Actriz

Gimena Accardi – La voz ausente (El Trece) (Ganador)

Paloma Contretar - Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve)

Susú Pecoraro – la voz ausente (El Trece)

Jazmín Stuart – La voz ausente (El Trece)

-Revelación

Laura Grandinetti – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

Ian Lucas – MasterChef Celebrity (Telefe) (Ganador)

Sofía Gonet – MasterChef Celebrity (Telefe)

-Labor Humorística

Agustín Rada Aristarán – Otro día perdido (El Trece) (Ganador)

Connie Ballarini – Las chicas de la Culpa (El Trece)

Darío Lopilato – Viralizados (América)

Laila Roth – Otro día perdido (El Trece)

-Autor/Guionista

Roma; Meira; Zicanelli; Álvarez y Custo – La voz ausente (El Trece) (Ganador)

Harlev; Gur; Snir; Arazi; Bertilotti; Bonet – AMIA, la serie (Telefe)

Pinto; Macias y Torres – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve)

-Director

Gustavo Hernández – La voz ausente (El Trece)

Eduardo Pinto – Tafí viejo, verdor sin tiempo (El Nueve) (Ganador)

Guillermo Rocamora – AMIA, la serie (Telefe)

-Director de No Ficción

Claudio Cuscuela – Otro Día Perdido (El Trece) (Ganador)

Fernando Emiliozzi – MasterChef Celebrity y La Voz Argentina (Telefe)

Christian Fontan – La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, Cuestión de Peso y The Floor (El Trece)

-Aviso publicitario

Decíselo, Quilmes (ABI INBEV – La América) (Ganador)

Tarjetita, Swiss Medical (LA América)

Universo DADA, Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois

ABI INVBEV/GUT Buenos Aires

-Producción Integral

La Voz Argentina – Telefe (Ganador)

Otro Día Perdido – El Trece

MasterChef Celebrity – Telefe

Telefe Noticias – Telefe

Fuente: Infobae, César Litvak.