Pronostican otro sistema frontal en Entre Ríos, con llegada de lluvias y baja de temperaturas

Las lluvias llegaría entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un nuevo sistema frontal para el fin de semana en Entre Ríos y la región. Se trata de un fenómeno de inestabilidad que provocará un cambio en las condiciones del tiempo.

Según el organismo, las temperaturas seguirán en ascenso y la masa de aire cálido permanecerá hasta el sábado. Para ese día se prevén hasta 32 grados en la provincia.

Sin embargo, un frente frío llegará entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. El viento sur chocará y desplazará a la masa de aire cálida y provocará inestabilidades.

Las temperaturas bajarán considerablemente a partir del domingo. Luego de un sábado caluroso con 32 grados, la máxima del domingo no superará los 21 grados, según el pronóstico extendido en la provincia.

Cuándo podría llover en Entre Ríos

En Paraná, La Paz, Diamante, Nogoyá y Villaguay anuncian tormentas aisladas para el sábado de noche, con cielo mayormente nublado luego.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador pronostican tormentas aisladas para el domingo de madrugada y posiblemente de mañana.

En Colón, Gualeguaychú, Uruguay, Tala e Islas del Ibicuy prevén lluvias para el domingo, posiblemente hacia la tarde noche. De todos modos, la nubosidad aumentará el sábado de noche.

En Victoria y Gualeguay se indican tormentas aisladas posiblemente para el sábado de noche y, en ocasiones, lluvias aisladas el domingo de tarde noche.

Fuente: Ahora.com