Frigerio encabezó reunión de gabinete con agenda clave para febrero

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó una nueva reunión de gabinete, donde se definieron preparativos para el histórico acto del 3 de Febrero por la Batalla de Caseros; la inauguración de obras en 12 escuelas con el inicio del ciclo lectivo; el nuevo modelo de salud con la incorporación del hospital de la Baxada; y la visita de funcionarios nacionales este jueves.

El encuentro se realizó en el Salón de los Gobernadores, con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani; ministros y secretarios; y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

El ministro de Gobierno y Justicia, Manuel Troncoso, valoró como "muy interesante" la reunión y mencionó que, en primer lugar, se conversaron aspectos organizativos del acto que se realizará el 3 de Febrero, con motivo de la celebración de la Batalla de Caseros. "Estamos muy abocados a lo que va a ser el acto del 3 de febrero, el día más importante para la entrerrianía, para nuestra provincia, para nuestra historia", expresó. Agregó que será "un gran acto, a la altura de las circunstancias, con mucho simbolismo, con mucho contenido y mucha significancia".

En segundo lugar, el ministro puso el foco en el comienzo de las clases y en ese marco, celebró "la grata noticia de poder inaugurar obras en 12 escuelas para el comienzo del ciclo lectivo. Eso llevó mucho trabajo y compromiso, desde Planeamiento, desde la Cafesg, desde el CGE; y lo estamos pudiendo hacer realidad".

Respecto de la gestión de salud provincial, Troncoso anunció que este año habrá avances en el nuevo modelo. "Se hablaron muchos temas acerca de la gestión de salud provincial, lo que va a ser el nuevo sistema, el nuevo modelo, con el hospital de la Baxada incorporado, por voluntad política del gobernador, como un efector más dentro del sistema público de salud. La verdad que con muchos avances y muy contentos", resaltó.

Por último, confirmó la visita este jueves del ministro de Interior nacional, Diego Santilli. "Estamos muy honrados de contar con la visita del ministro para repasar temas de agenda conjunta ante provincia y Nación", dijo y señaló que, en ese sentido, estuvieron intercambiando ideas con el gobernador, "sobre los temas que tenemos en los ministerios que tienen algún tipo de incumbencia desde Nación, así podemos plantear una agenda de trabajo conjunta para el día jueves".