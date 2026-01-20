La UCR de Colón le quitó respaldo al intendente José Luis Walser

El Comité Colón de la Unión Cívica Radical (UCR) le quitó respaldo al intendente José Luis Walser en la situación creada tras la decisión del jefe comunal de realizar en diciembre un viaje a Brasil, en vehículo oficial, junto a toda su familia, periplo que casi termina en tragedia, y que derivó en la internación en Terapia Intensiva de su esposa y secretaria privada, Gimena Bordet, en un hospital de Porto Alegre durante casi un mes.

El PJ en el Concejo Deliberante llevó el caso a la Justicia, y el bloque de La Libertad Avanza presentó un pedido de informes en el cuerpo deliberativo: ambos reprocha la utilización de bienes del Estado en asuntos privados. “Ante los hechos de público conocimiento que involucran al intendente de nuestra ciudad, José Luis Walser y su familia, en un confuso accidente de tránsito en Brasil, la Unión Cívica Radical de Colón cree oportuno aclarar su posición al respecto”, dijo el partido.

“1º) Que pasados y respetados los críticos aspectos humanos y médicos de la familia Walser – Bordet, se hace necesario un total esclarecimiento de lo realmente sucedido, pues hasta el presente los comunicados oficiales del Municipio de Colon, la conferencia de Prensa del Intendente y demás declaraciones han sido totalmente insuficientes y confusas.

“2°) Desde el año 2019 conformamos una alianza política con el PRO, el Vecinalismo y otras expresiones políticas y sociales como herramienta electoral para dejar atrás 20 años de administraciones Peronistas que dejaron a Colón en una grave crisis institucional, económica y financiera.

“3°) Desde hace tiempo venimos observando que la actual gestión municipal tuvo un marcado sesgo de personalismo, que han afectado negativamente la calidad institucional de nuestro municipio, alejándose de los principios fundacionales de nuestra alianza política.