IA Ori: los dispositivos tecnológicos muestran “limitaciones en contención subjetiva y comprensión emocional”

El Colegio de Profesionales de la Psicología de Entre Ríos (Coper) se posicionó en relación a la Inteligencia Artificial (IA) de salud mental en Entre Ríos. Reconocieron que “las herramientas tecnológicas pueden ofrecer respuestas ágiles y ampliar el acceso” pero marcaron que “presentan limitaciones sustantivas en aspectos centrales como la contención subjetiva, la comprensión emocional y la toma de decisiones clínicas fundamentadas”.

A través de un comunicado institucional, desde la entidad que nuclea a psicólogos y profesionales de salud mental en Entre Ríos, señalaron las dificultades que supone la aplicación de un Bot orientado a salud mental. “En el día de la fecha se tomó conocimiento, a través de medios públicos, de la implementación de una herramienta de inteligencia artificial orientada al abordaje de situaciones de crisis y vulnerabilidad. Al respecto, se señala que la iniciativa resultó sorpresiva para esta institución, ya que no se contó con instancias de consulta ni convocatoria para asesoramiento especializado, habiendo tomado conocimiento por vías no institucionales”, marcaron.

Aclararon que, como Colegio profesional reconocen que “la inteligencia artificial puede constituir una herramienta complementaria de utilidad en determinados contextos. No obstante, se reafirma que en ningún caso puede sustituir el trabajo terapéutico ni el abordaje interdisciplinario llevado adelante por profesionales formados”.

“El vínculo terapéutico integral implica una construcción situada, ética y profundamente humana, basada en la escucha activa, la empatía, la singularidad de cada sujeto y la formación clínica específica. Estas dimensiones resultan irremplazables, especialmente en situaciones de alta complejidad como las crisis en salud mental”, agregaron.

“Si bien las herramientas tecnológicas pueden ofrecer respuestas ágiles y ampliar el acceso, presentan limitaciones sustantivas en aspectos centrales como la contención subjetiva, la comprensión emocional y la toma de decisiones clínicas fundamentadas”, aclararon y anunciaron que solicitarán formalmente “una reunión a fin de conocer en profundidad el diseño de la herramienta, sus alcances, limitaciones, criterios de intervención en situaciones de crisis, así como los marcos éticos y niveles de supervisión profesional implicados”.

“Resulta imprescindible situar esta discusión en el contexto actual de los sistemas de salud, caracterizado por la necesidad de fortalecer los dispositivos de atención en territorio y de mejorar las condiciones para el ejercicio profesional. En este sentido, se destaca la importancia urgente de consolidar el trabajo presencial de equipos interdisciplinarios, como componente insustituible en el abordaje integral de la salud mental”, manifestaron.

Por último, reafirmaron el “compromiso con la promoción de políticas públicas basadas en evidencia, con perspectiva de derechos y con el fortalecimiento de instancias de formación continua en problemáticas complejas, entre ellas las vinculadas a situaciones de crisis y conductas suicidas”.