El Círculo Médico de Paraná cumple 81 años

El Círculo Médico Departamento Paraná celebra sus 81 años. Desde la institución reafirmaron su “compromiso con la defensa de la profesión médica, la salud de la población y el fortalecimiento de una institución moderna, transparente y en permanente transformación”.

“Este aniversario encuentra al Círculo consolidando su proceso de modernización institucional, orientado a fortalecer la representación médica, mejorar los servicios a sus asociados y profundizar la apertura hacia la comunidad”.

El Círculo tiene como objetivo “sostener una institución sólida, transparente y preparada para los desafíos actuales de la medicina, defendiendo el trabajo de los médicos y médicas del departamento Paraná y contribuyendo al acceso a la salud de la población”.

Las tareas que desarrollaron en el último año

Durante el último año, la entidad avanzó en “acciones que fortalecen la vida institucional y los servicios para sus asociados”, dijeron y enumeraron:

“Transparencia y gestión abierta: actualización permanente del portal Círculo Transparente, que permite a los socios acceder a información institucional y de gestión.

Innovación y digitalización: fortalecimiento de herramientas digitales y próxima actualización de los canales de contacto, incluyendo mejoras en portal de autogestión Dryle y el sitio web institucional.

Círculo de Beneficios: ampliación del programa con nuevos convenios con comercios y servicios, que actualmente suma 38 espacios adheridos.

Cultura y comunidad: a través del Círculo Cultural, se completó una agenda nutrida con actividades artísticas y propuestas abiertas que fortalecen el vínculo con la comunidad.

Infraestructura y patrimonio: mantenimiento y consolidación de la puesta en valor del edificio, como espacio de encuentro profesional, científico y cultural.

Modernización y mejora de procesos internos: La institución continúa avanzando en un proceso sostenido de actualización y modernización de sus sistemas de gestión. Si bien muchas de estas mejoras no son visibles de manera directa para los socios, resultan fundamentales para fortalecer la eficiencia institucional y optimizar los servicios que se brindan. En este marco, se encuentra próxima la implementación de una actualización del módulo de liquidación de honorarios, una herramienta que permitirá mejorar procesos internos y acompañar futuras instancias de desarrollo y mejora”.

Defensa de la profesión

En un contexto complejo para el sistema sanitario, el Círculo Médico participa activamente en el “análisis de los cambios que impactan en la práctica profesional”. “Por citar un ejemplo, la institución acompaña las gestiones vinculadas al proceso de transformación del sistema de la obra social provincial (OSER), así como también el seguimiento de aranceles, nomencladores y condiciones de pago, con el objetivo de resguardar el ejercicio profesional y garantizar la continuidad de la atención a la población, aun en un escenario de incertidumbre y dificultades para el sistema, priorizando el compromiso ético del servicio”.

Reafirmaron que “el diálogo institucional, el análisis técnico y la defensa conjunta de la profesión continúan siendo herramientas fundamentales para enfrentar los desafíos del presente”.

Una institución con historia y proyección

Desde su fundación, el 26 de marzo de 1945, el Círculo Médico constituyó “un camino sostenido de representación profesional, defensa del trabajo médico y compromiso con la salud pública y la comunidad”.

“A 81 años de aquel inicio, ratificamos nuestro propósito: seguir siendo un espacio de encuentro, gestión, innovación y defensa del ejercicio médico, adaptándonos a los cambios del sistema de salud y fortaleciendo nuestro rol en la sociedad”.