Servicio Militar Voluntario: cómo inscribirse en 2026, requisitos y cuánto se cobra

El Gobierno nacional puso en marcha una nueva convocatoria al Servicio Militar Voluntario que ya incluye a los jóvenes nacidos en 2008. La iniciativa abre una oportunidad concreta para quienes buscan una primera experiencia laboral, formación técnica y estabilidad económica en un contexto complejo.

Con inscripción abierta durante todo el año, el programa apunta a personas de entre 18 y 28 años que quieran incorporarse a las Fuerzas Armadas bajo un esquema que combina capacitación, disciplina y salario mensual.

Quiénes pueden anotarse al servicio militar voluntario

El requisito clave es cumplir con la edad al momento de iniciar la instrucción. A partir de allí, el proceso establece una serie de condiciones obligatorias:

Tener entre 18 y 28 años

Ser argentino nativo, por opción o naturalizado

Ser soltero

Contar con estudios primarios completos

No registrar antecedentes penales graves

Aprobar un examen psicofísico

Este último punto es determinante, ya que define si el aspirante está en condiciones de avanzar en el proceso de admisión.