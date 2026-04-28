Interés General

Servicio Militar Voluntario: cómo inscribirse en 2026, requisitos y cuánto se cobra

28 de Abril de 2026 - 17:44

El Gobierno nacional puso en marcha una nueva convocatoria al Servicio Militar Voluntario que ya incluye a los jóvenes nacidos en 2008. La iniciativa abre una oportunidad concreta para quienes buscan una primera experiencia laboral, formación técnica y estabilidad económica en un contexto complejo.

Con inscripción abierta durante todo el año, el programa apunta a personas de entre 18 y 28 años que quieran incorporarse a las Fuerzas Armadas bajo un esquema que combina capacitación, disciplina y salario mensual.

Quiénes pueden anotarse al servicio militar voluntario

El requisito clave es cumplir con la edad al momento de iniciar la instrucción. A partir de allí, el proceso establece una serie de condiciones obligatorias:

  • Tener entre 18 y 28 años
  • Ser argentino nativo, por opción o naturalizado
  • Ser soltero
  • Contar con estudios primarios completos
  • No registrar antecedentes penales graves
  • Aprobar un examen psicofísico

Este último punto es determinante, ya que define si el aspirante está en condiciones de avanzar en el proceso de admisión.

 

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