Se reúnen intendentes a raíz de la polémica generada por la instalación del Parque Ambiental en Oro Verde

Intendentes del Área Metropolitana se reunirán este miércoles a 10 de la mañana en el Municipio de Oro Verde, en el marco de la polémica generada a partir de la información trascendida sobre la posible ubicación en esa ciudad del “Parque Ambiental” de tratamiento de residuos de toda la zona.

Según informaron a Canal 9 Litoral, el anfitrión César Clement recibirá a Ariel Voeffray de San Benito, Ariel Weiss de Colonia Avellaneda y Soledad Daneri de Sauce Montrull y Cristian Kemerer de Colonia Ensayo. Se esperaba la confirmación de la presencia de Rosario Romero, de Paraná.

Entre todos conforman el “Consorcio Interjurisdiccional Regional del Área Metropolitana de Paraná” que viene hace un tiempo trabajando el proyecto de una planta de tratamiento de residuos común para todas las localidades. La semana pasada el proceso tuvo su novedad más importante, cuando se informó oficialmente que la ubicación en análisis es en el éjido de Oro Verde, en terrenos propiedad del Ejécito.

La noticia despertó una movilización de vecinos de Oro Verde en rechazo a la radicación del “basural” -como lo definen- cerca o dentro de su ciudad. Las manifestaciones por ahora se dieron principalmente en redes sociales y hubo un encuentro de un grupo autoconvocado el fin de semana para organizar la “resistencia” al proyecto.

Este miércoles se producirá el primer contacto oficial con el Municipio local, después de la reunión de pares del Área Metropolitana. El intendente Clement, funcionarios y concejales, convocan a vecinos de la ciudad este miércoles a las 18.30 a una reunión informativo en el Polideportivo sobre el proyecto oficialmente denominado “Parque Ambiental”.

El intendente de Oro Verde, César Clement, aclaró este martes que su gobierno no está dispuesto a que se traslade a un predio cercano a su localidad el Volcadero de Paraná.

“Queremos llevarle tranquilidad a los vecinos, porque se han dicho cosas que no son ciertas. Se está trabajando en un proyecto ambiental desde el Área Metropolitana hace años, con lugares que se han éstudiado. Uno de ellos es en la zona del Ejército, pero jamás afirmamos que fuera a ser así”.