En dos años, cerraron 21 escuelas rurales en Entre Ríos

Las escuelas cerradas entre 2024 y 2025 se encuentran repartidas a lo largo y ancho de la provincia.

Natalia Villar es maestra rural desde hace varios años. Cada día, desde la localidad de Bovril, donde vive, recorre a dedo 128 kilómetros para llegar a la Escuela N° 98 Patria Argentina. Su escuelita está ubicada en Colonia San Pedro (distrito Estacas), del departamento La Paz.

Natalia es personal único en el establecimiento y cuenta con ocho alumnos de distintas edades.

Años anteriores, el establecimiento tenía mayor cantidad de estudiantes. Sin embargo, la realidad entrerriana presenta -desde hace ya bastante tiempo-, una notoria baja en el número de niños que asisten a las escuelas de campo. Un solo dato: según registró el programa Cuestión de Fondo (CdF), que se emite por Canal 9 Litoral, sólo entre 2024 y 2025, cerraron 21 escuelas rurales en nuestra provincia.

Si bien se trata de cierres transitorios (las escuelas reabren si llegan nuevas familias a la zona), la realidad muestra que año tras año, la cifra de establecimientos educativos viene en franco retroceso.

Dónde están

Las 21 escuelas cerradas entre 2024 y 2025 se encuentran repartidas a lo largo y ancho de la provincia. En el departamento Paraná hay 6. En Villaguay, 4. En Nogoyá son 3. El departamento La Paz posee 2 establecimientos que cerraron. Finalmente, Colón, Concordia, Diamante, Federal, Gualeguay y Victoria son departamentos con una escuela cerrada cada uno estos últimos dos años.

Algunos números

Actualmente, hay tres escuelas rurales sin alumnos que se encuentran con solicitud de cierre transitorio. Están ubicadas en los departamentos La Paz, Paraná y Tala.

Además, hay 132 establecimientos que poseen entre 1 y 2 alumnos. Figuran también 180 escuelas que poseen entre 3 y 5 alumnos. Finalmente, hay 119 entidades que poseen de 6 a 8 alumnos.

En total, a la fecha hay 434 escuelas rurales entrerrianas que poseen de 0 a 8 alumnos.

Desde 1980

La baja en la matrícula no es un fenómeno reciente, sino que se viene dando desde hace más de cuatro décadas. Sin embargo, el panorama es cada vez más preocupante año a año. Un dato: De 1980 a esta parte, 272 escuelas se cerraron en el campo entrerriano.

Antes eran más

Natalia Villar, la maestra de Bovril que recorre 128 kilómetros para llegar a su escuela, así describió la situación: al programa CdF: “En esta escuela, antes había más chicos. Cada año va mermando el número de alumnos. La matrícula está en baja. Es que el crecimiento vegetativo es muy bajo en la zona. Yo, hasta el año pasado, tenía una maestra para el Nivel Inicial. Luego, esa docente pasó a ser itinerante porque tenía tres alumnos de Nivel Inicial. Pero como al tiempo se fueron a vivir a la ciudad por cuestiones de trabajo, hoy me queda uno solo chico en jardín de 4”. En total, la escuela de Natalia cuenta hoy con 8 alumnos entre todos los grados.

Contexto histórico

El profesor Mauricio Castaldo le pone contexto histórico a la situación de la baja en la matrícula de alumnos rurales que se viene advirtiendo desde hace unas cuatro décadas.

“Creo que hay un par de cosas para analizar. Primero, las políticas económicas que vienen llevando adelante los gobiernos desde hace más de cuarenta años. Prácticamente, desde la última dictadura hasta hoy, el fenómeno estructural no ha cambiado: la concentración de tierras en pocas manos, que han favorecido a grandes terratenientes nacionales y extranjeros. Ello ha generado la expulsión de numerosas familias de pequeños productores rurales”.

Como segundo factor, entiende Castaldo, otra de las causas que atraviesan la baja en la matrícula de alumnos en las escuelas rurales, es la política educativa. “Claramente, hay una intención del gobierno nacional acompañado del gobierno provincial, de tomar la educación como un gasto. Todo ello va contra de la tradición de la escuela pública argentina desde 1900 en adelante y la preocupación en llegar la educación pública a todos los rincones de las zonas rurales. Esa preocupación ha sido abandonada por las políticas neoliberales. A todo ello se suma el extractivismo que avanza, es decir, una concentración que saquea la tierra y contamina el medio ambiente”.

Estos últimos años, la periodista Ayelén Waigandt ha venido describiendo en el programa Cuestión de Fondo, la crisis que atraviesa la educación entrerriana desde hace ya bastante tiempo.

La voz oficial

Mónica Schoenfeld, Directora de Educación Primaria de la Provincia, explicó a CdF que la baja en la matrícula en las escuelas rurales “se debe a la baja en la natalidad, que es del 45 por ciento en los últimos diez años. Y, por otro lado, la configuración de la ruralidad. Ha habido una disminución del 35 por ciento en la cantidad de establecimientos agropecuarios. Esto tiene que ver con una concentración de tener más hectáreas en estos establecimientos. Y ello genera el desplazamiento de familias en la ruralidad hacia las plantas urbanas”.

Finalmente, la funcionaria explicó que, en Entre Ríos, el 65 por ciento de las escuelas están dando asistencia a un 7 por ciento de la matrícula. “Uno está llegando a nuestros estudiantes en todos los ámbitos, tanto rural como urbano”.

Algunos datos

Estos últimos años, nuestra provincia atraviesa una transformación demográfica profunda. Entre 2013 y 2023, los nacimientos en Entre Ríos cayeron de 22.628 a 13.888 por año, casi un 45% menos. Eso no es una proyección: son los niños y las niñas que hoy tienen entre 0 y 10 años.

Esa realidad se siente con fuerza en el campo. El censo agropecuario de 2018 registró una caída del 35,8% en los establecimientos rurales respecto de 2002, con explotaciones de mayor tamaño promedio y mucha menor demanda de mano de obra. Hay menos familias viviendo en el campo.

Trabajar en equipo y construir lazos

Carla Duré, vocal del CGE, explicó que “es necesario blanquear algunos datos, ya que hoy por hoy, alrededor de 130 escuelas están teniendo un chico o dos chicos prácticamente sin pares a su alrededor. Porque la escuela no sólo debe ser el contexto para aprender a leer y escribir, sino que también nosotros hablamos del desarrollo de habilidades sociales. Es mucho más difícil que un chico aprenda a trabajar en equipo o construir lazos, cooperación, si se desarrolla durante toda su primaria en un contexto donde está aislado. Eso es preocupante y nosotros debemos trabajar en ese aspecto”.