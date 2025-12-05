Enfermeros de toda la provincia salen a la calle este viernes: en Paraná se movilizan al Ministerio de Salud

Enfermeras y enfermeros de distintos puntos de la provincia salen a la calle este viernes para continuar con las protestas contra el Ministerio de Salud de la provincia. El enojo del sector enfermería se extiende también a los gremios, a los que acusan de haberlos dejado "huérfanos en esta lucha que data desde el principio de gestión".

Al Ministerio de Salud le reclaman, entre otras cuestiones, "mejores condiciones laborales a las que actualmente consideran deplorables". En el caso del Ejecutivo, el reclamo apunta directamente "al ojo de tormenta que tiene que ver con el congelamiento salarial que ya data de varios meses con las consecuencias conocidas por lo que a un trabajador le cuesta llegar a fin de mes. A consecuencia de ello, los enfermeros sienten expreso el cansancio agravado por la necesidad de sobrevivir a base de pluriempleo con el riesgo, siempre latente, de estar al borde de equivocaciones".

Esta actividad de protesta se inició hace un tiempo, en septiembre, con la convocatoria que llevaron adelante las y los enfermeros del departamento Colón y luego siguió el hospital de Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. La protesta fue creciendo e irradiando el malestar por el resto de la provincia, sobre todo porque el sector de enfermería se sintió "ninguneado porque sostiene que no hubo ningún tipo de reacción del Ministerio de Salud".

Dentro de las malas condiciones laborales, también señalan que "los trámites de recategorizaciones no avanzan y que el personal temporario que utiliza sus vacaciones no se reemplaza y por ende esos vacíos de recursos humanos recarga al resto de los servicios". Recordaron que "lo último que ofreció el gobierno como aumento salarial fue una cifra en negro de 50 mil pesos que consideraron insuficiente".

La agenda de protesta para este viernes incluye movilización en Villaguay a las 18 en Plaza 20 de Noviembre. En el mismo horario en San José de Feliciano marcharán desde el hospital a la plaza Independencia. En el caso de Gualeguaychú vuelve a la calle también en el mismo horario partiendo de las calles Urquiza y Rocamora con destino al hospital bicenteneario. En Concepción del Uruguay partitrán de 9 de Julio y Boulevard de los Constituyentes con destino final en la plaza Ramírez. En Colón partirán de Plaza Washington por 19 de Abril hasta el hospital San Benjamín. Mientras que Paraná resolvió llevar adelante la medida a partir de las 10 de la mañana iniciando la marcha en el Hospital San Martín y terminando el recorrido en Plaza de Mayo.