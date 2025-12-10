Lenico Aranda entregó un reconocimiento de Diputados a Julia Fontana, Mujer Empresaria del año

El diputado provincial participó de la declaración de Interés Legislativo a la distinción “Mujer Empresaria FEDER 2025”, otorgada a Julia Fontana, creadora de Doninas Libre de Gluten, emprendimiento crespense dedicado a la elaboración de alimentos sin TACC y productos naturales.

La actividad se realizó en la planta de producción de Doninas, donde Aranda recorrió las instalaciones y destacó “la importante inversión, el crecimiento sostenido y el impacto productivo que la empresa genera en la región”.

El legislador resaltó que esta distinción “reconoce la innovación, el compromiso social y la capacidad emprendedora que fortalecen el desarrollo económico entrerriano”.

Además, valoró el trabajo del Centro Comercial de Crespo y de Mujeres Empresarias FEDER, entidades que impulsan el liderazgo femenino y promueven una articulación activa entre el sector privado y las políticas públicas orientadas al crecimiento local.

Aranda afirmó que “es fundamental continuar construyendo una agenda donde la gestión pública, las instituciones y el entramado productivo avancen en la misma dirección: más oportunidades, más visibilidad y más desarrollo para Entre Ríos”.