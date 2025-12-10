Pedestrismo: la Carrera Nocturna Ciudad de Paraná tiene fecha confirmada

La Carrera Nocturna Ciudad de Paraná tiene fecha confirmada: será el 21 de febrero de 2026.

Desde la Municipalidad de Paraná se confirmó que la Carrera Nocturna Ciudad de Paraná se llevará adelante el 21 de febrero, por distintas calles de la capital entrerriana.

Con la expectativa lógica que despierta este atractivo acontecimiento, la competencia volverá a contar con dos distancias, 10 kilómetros competitiva, y 5 kilómetros competitiva y recreativa.

Al igual que en la anterior versión, el epicentro de esta prueba atlética será en el balneario Thompson.

Desde la comuna paranaense se avisó que en los próximos días se darán a conocer los detalles de fecha de inscripción, categorías, recorridos y demás información.