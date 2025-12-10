Brumas Líricas: una velada de ópera en vivo

Este sábado 13 de diciembre, a partir de las 21, el espacio cultural Proyecto Erarte, ubicado en el subsuelo de la Galería Flamingo, en Paraná, será el escenario de "Brumas Líricas", una propuesta que reunirá a dos intérpretes entrerrianas en un recital de arias y dúos pertenecientes a algunos de los compositores más trascendentes del repertorio operístico. La actividad se realizará con el objetivo de acercar al público local una experiencia musical centrada en obras de Mozart, Bellini, Puccini y otros autores que forman parte del canon clásico.

Las voces protagonistas de la noche serán Johana Candela Barzola y Rocío Marina Leites, dos cantantes de formación lírica que trabajaron en distintos escenarios de la región y que en esta oportunidad abordarán un repertorio construido a partir de obras para solistas y dúos de ópera. La propuesta incluye piezas conocidas y otras menos difundidas.

El encuentro se desarrollará con modalidad de mesas compartidas y contará además con servicio de barra para acompañar la velada.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $15.000, reservando a través del WhatsApp al 343 4808780, a través del portal Eventbrite. En puerta costarán $18.000.