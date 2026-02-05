Ley de Glaciares: Carta abierta a la vicepresidenta por parte de la comunidad jurídica y académica

Un colectivo integrado por miembros de la comunidad jurídica argentina -conformada por juristas, profesoras y profesores universitarios, académicas y académicos, especialistas en derecho constitucional, derecho ambiental y derecho indígena, así como jueces, juezas y ex jueces de distintas jurisdicciones del país-, dieron a conocer una Carta Abierta dirigida a la vicepresidenta Victoria Villarruel, donde exponen su oposición y “preocupación institucional frente al proyecto de reforma de la Ley de Glaciares actualmente en tratamiento parlamentario”.

“La presente nota tiene como finalidad advertir que la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional no constituye una modificación técnica ni un ajuste normativo puntual, sino que afecta de manera directa los fundamentos constitucionales del sistema argentino de protección ambiental, poniendo en riesgo derechos colectivos de jerarquía constitucional y el andamiaje jurídico construido desde la reforma constitucional de 1994”, destacaron.

Luego de una serie de consideraciones y antecedentes jurídicos, ambientales y en defensa del interés general de la población, solicitaron a los “senadores y senadoras que integran las comisiones intervinientes que rechacen el proyecto de Ley N° PE-161/25, en resguardo del orden constitucional vigente, del sistema federal de presupuestos mínimos ambientales y del derecho colectivo a un ambiente sano consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional”.

La Carta Abierta