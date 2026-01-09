La Liga Profesional presentó su nuevo logo e identidad

Mientras dentro de la cancha casi todo seguirá igual, el fútbol argentino se prepara para un giro profundo desde lo visual. Para 2026 no habrá cambios en el formato ni en la cantidad de equipos, pero sí una transformación estética que la Liga Profesional considera clave para representar su esencia.

El ente que conduce la Primera División anunció una renovación integral de su identidad, con un nuevo logo y una paleta de colores distinta. El eje del nuevo diseño apunta a un concepto claro: ubicar al hincha como figura central del fútbol local, tanto en lo simbólico como en lo cultural.

El anuncio llegó acompañado por un extenso comunicado titulado “Año nuevo, identidad nueva”, donde se remarca que la actualización no modifica la organización del torneo, sino que busca reflejar el modo en que se vive el deporte en el país y su impacto social.

El texto oficial

“Para entender los parámetros que se tuvieron en cuenta para definir la renovada imagen de la LPF hay que dirigirse a las raíces de nuestra identidad, a la esencia misma del viejo y querido fútbol argentino. [...] existe otro concepto que se suma de forma aplastante a nuestra identidad: la pasión del hincha. En la Argentina, el fútbol es RELIGIÓN”, expresa el texto oficial.

El mensaje recorre distintos hitos recientes para reforzar la idea, como la consagración en Qatar 2022, la devoción internacional por la selección y la figura de Lionel Messi, a quien se describe como “el Maradona de ayer” en esta era, además del fenómeno popular que rodea al equipo nacional en todo el mundo.

También se destacan las movilizaciones masivas de los clubes argentinos, desde la presencia de Boca y River en el Mundial de Clubes hasta finales continentales emblemáticas, como Colón en Asunción, Racing en la definición de 2024 y Lanús repitiendo una convocatoria similar en el mismo certamen.

“Todo eso se tuvo en cuenta para graficar y representar en una imagen a nuestro fútbol. En su corazón late una figura que trasciende colores y generaciones: el hincha. Es quien le da sentido a cada partido”, señala el comunicado, que detalla que el nuevo logo representa la silueta de un simpatizante alentando con una bandera.

“Toda esta imagen renovada y puesta en primer plano, representa la voz del hincha, el eco que nace en cada tribuna, el grito que nos une, la emoción que recorre ciudades, rutas y estadios. Porque éste es el fútbol de la gente”, concluye el texto, que sintetiza el espíritu del cambio bajo un mismo lema: la pasión como identidad.