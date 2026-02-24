Uruguay declaró la emergencia sanitaria por gripe aviar tras la detección de casos de “alta patogenicidad”

Uruguay decretó este martes la emergencia sanitaria nacional por gripe aviar. Lo confirmó el Gobierno luego de la detección de casos de "alta patogenicidad" en tres departamentos del país.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca informó en un comunicado que la medida implica restricciones a los movimientos de aves, suspensión de eventos avícolas y refuerzo de las medidas de bioseguridad en todo el territorio.

Ayer el SENASA había informado sobre un caso en Ranchos, provincia de Buenos Aires, por lo que la Argentina cerró sus exportaciones.

"El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a través de la Dirección General de Servicios Ganaderos, resolvió declarar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional ante el hallazgo de Influenza Aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5 en especies silvestres en los departamentos de Maldonado, Rocha y Canelones", subraya el texto emitido por la cartera.

De acuerdo con esto, se dispuso restringir todos los movimientos dentro del territorio nacional de aves de traspatio y aves que no sean controlados a través del Sistema de Monitoreo Avícola.

También, que las aves de traspatio y las aves que compongan el sistema productivo "Free Range" deban estar alojadas en instalaciones cerradas y techadas.

Asimismo, quedaron suspendidos los remates, las ferias, las exposiciones y los eventos vinculados a la especie aviar, como medida preventiva para reducir el riesgo de diseminación del virus en el territorio nacional.

El primer caso de los detectados fue el 20 de febrero y correspondió al de un cisne coscoroba que se encontraba en la zona de la Laguna Garzón, ubicada en el este del país suramericano. Se desplegó un operativo en un radio de 5 km.

De inmediato, el Ministerio como medida la obligatoriedad de mantener aves de traspatio en instalaciones cerradas y techadas.

Además, recomendó a la población no manipular aves enfermas o muertas y notificar de inmediato a las autoridades en caso de encontrar alguna.

La confirmación de ese caso de gripe aviar apareció exactamente dos años después de que Uruguay detectara el primer caso en la historia del país.

El pasado domingo, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti, se había referido a la situación. Dijo en esa oportunidad que los casos detectados alcanzaban a diez animales silvestres en el este de Uruguay.

"Riesgo de consumo, nada. Estuvimos reunidos con técnicos y funcionarios de intendencia. Esta gripe es una enfermedad que tiene un contagio altísimo", dijo Fratti.

Exportaciones suspendidas en Argentina

Autoridades de sanidad animal de Argentina detectaron un brote de gripe aviar en un establecimiento de la provincia de Buenos Aires, por lo que desde este martes las exportaciones del sector quedaron temporalmente suspendidas.

Así lo informó el Servicio de Sanidad Animal (Senasa) luego de confirmarse el lunes un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en la localidad de Ranchos, 120 kilómetros al sudoeste de la capital argentina.

El hallazgo puso en marcha un plan de contingencia con aislamiento, desinfección y sacrificio de las aves, cuya cantidad no fue informada.

El Gobierno de Milei notificó del caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspendió temporalmente las exportaciones de todos los productos aviares hacia los países con los que tiene acuerdo bajo estatus de libre de la enfermedad.

No obstante la producción destinada al mercado interno continuará con normalidad ya que la influenza aviar no se transmite por consumo de carne de aves ni de huevos, precisó el Senasa.

Con información de EFE