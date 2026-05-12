Comienza el ciclo Un Domingo de Teatro en La Vieja Usina

Este domingo 17 de mayo comenzará una nueva edición del ciclo Un Domingo de Teatro con la presentación de la obra "Las hijas idiotas", a cargo del grupo independiente Eppur si muove, de Gualeguaychú. La función será a las 20 en el centro cultural La Vieja Usina, ubicado en Gregoria Matorras 861 de Paraná, con entrada libre y gratuita.

La propuesta es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos junto al Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier).

La obra propone una mirada crítica sobre una generación atravesada por la corrupción, el abuso, el miedo y el encierro, a través de la historia de dos niñas pertenecientes a la burguesía argentina.

El elenco está integrado por Néstor Gilberto y Joel Rocha, con dirección de Julio Benítez y Claudia Vastos. La iluminación también está a cargo de Benítez, mientras que el sonido corresponde a Claudia Vastos. El vestuario fue realizado por Fernando Tajes, las voces en off pertenecen a Mario Toledo y Claudia Vastos, y el diseño gráfico es de Mauricio Iwasik. La obra fue escrita por Luigi Serradori.

Eppur si muove es un grupo de teatro independiente de Gualeguaychú conformado en 2001, con una extensa trayectoria en la escena teatral entrerriana y numerosas producciones, entre ellas Orbe, Dionicia la menora, Don de ratas, El sordo, Oiga che, Amigo aguará, Ameleto, Labaro y El agua dice.

El ciclo Un Domingo de Teatro forma parte de CUAC! Cultura Activa, programa anual que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla en distintas localidades de la provincia. Los elencos y las obras participantes fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta y federal.