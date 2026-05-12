Pastoral social: “Pasamos de asistir a 60 personas a más de 300 en los merenderos”, advirtió Velázquez

El integrante de la Pastoral Social de Paraná, José María Velázquez, advirtió sobre el agravamiento de la situación social y económica en los barrios populares de la capital entrerriana. “Estamos viviendo un tiempo difícil en la cuestión social”, sostuvo, al describir el crecimiento de la demanda en merenderos, el aumento de personas que buscan alimentos en los contenedores y el impacto de la falta de trabajo y el consumo problemático.

En una entrevista concedida al programa “Un martillo para darle forma”- Radio Plaza, Velázquez aseguró que la crisis “se profundiza día a día” y señaló que muchos espacios comunitarios sobreviven únicamente gracias a la solidaridad de vecinos y organizaciones. “El merendero del barrio Thompson, por ejemplo, pasó de atender 40 o 60 personas a recibir más de 200 o 300. Es imposible sostener eso”, describió.

El referente de la Pastoral Social remarcó además que la pérdida de empleo y el deterioro económico se reflejan en situaciones cotidianas. “Antes por mi casa pasaba una o dos personas por semana a pedir ayuda. Hoy son tres o cuatro por día. Esa es la realidad que vivimos”, afirmó.

En ese marco, alertó también sobre el incremento de personas que buscan alimentos entre los residuos urbanos. “No hay un contenedor donde no haya gente revolviendo basura. Ahí tiene que estar la basura, no las personas”, lamentó. Asimismo, mencionó la situación en el volcadero municipal: “Cada vez más gente va a pelear por la basura. Dicen que hay unas 300 familias viviendo de eso”.

Velázquez vinculó este escenario con las políticas económicas actuales y cuestionó la desconexión entre los indicadores macroeconómicos y la vida cotidiana de los sectores populares. “Dicen que la macroeconomía está bien, pero si la macro anda bien, la micro tendría que andar mejor. De lo contrario es una mentira”, planteó.

“Los que tienen plata tienen más plata”, resumió, y consideró que existe una mirada “alejada de la realidad” por parte de quienes analizan únicamente variables económicas. “No miramos para abajo ni para el costado. Nos han hecho creer que vale solamente lo individual y eso destruye la solidaridad”, reflexionó.

El integrante de la Pastoral Social sostuvo además que el problema del consumo de drogas atraviesa a toda la sociedad y ya no se limita a determinados sectores. “La droga es parte de la convivencia de toda la ciudad y de todos los pueblos”, afirmó. En ese sentido, reveló que desde la organización reciben numerosos pedidos vinculados a situaciones extremas. “Nos llegan mensajes para que recemos por la cantidad de suicidios que hay en Entre Ríos”, indicó.

A su entender, detrás de muchas de esas situaciones existe “un vaciamiento total de la persona” asociado al consumo problemático y a la exclusión social. “No sé cómo hablar de eso si no nos sentamos en una mesa grande y profundamente humana para discutir la realidad que estamos viviendo”, expresó.

Velázquez también advirtió sobre un clima de “adormecimiento” social frente al deterioro de las condiciones de vida. “Tiene mucho que ver con el individualismo. Queremos crecer solos y el Papa Francisco decía que no nos salvamos solos”, recordó.

Finalmente, señaló que las demandas sociales atraviesan cada vez más espacios de la Iglesia y adelantó que en la próxima Peregrinación de los Trabajadores, que se realizará en Paraná, buscan visibilizar reclamos vinculados al desempleo, la pobreza, la salud y la situación de los adultos mayores. “Qué difícil se hace cuando no tenés líderes que se pongan al frente de una cuestión social real como la que estamos viviendo”, concluyó.