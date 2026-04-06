Adriano Aiello presentará su libro de poesías

Este jueves 9 de abril a las 19 se llevará a cabo la presentación oficial del libro de poesías La muerte no puede, del autor Adriano Aiello, en la Sala 1 del Centro Cultural La Hendija, ubicado en calle Gualeguaychú 171 de la ciudad de Paraná. El lanzamiento busca compartir con el público local una obra que utiliza la escritura como una herramienta y una forma de seguir viviendo frente a las adversidades.

La estructura del evento contempla una serie de lecturas de poemas seleccionados de la obra, permitiendo que los presentes tomen contacto con la voz y el estilo de Aiello.

Según se adelantó, el libro recorre diferentes estadios emocionales donde la palabra escrita aparece como un modo de decir aquello que a veces resulta difícil de expresar en otros lenguajes, cómo es el dolor, el amor y la esperanza.

Desde el sello editorial indicaron que la actividad propone "un espacio para compartir la palabra" y dialogar con el autor sobre el proceso de creación y los sentidos que habitan en las páginas de esta nueva publicación.

La actividad será libre y gratuita.