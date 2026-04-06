Un hombre será juzgado en Concepción del Uruguay por explotación sexual

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay juzgará entre el 22 de abril y el 7 de mayo a un hombre acusado de trata de personas con fines de explotación sexual. La víctima fue una adolescente de 17 años, a quien el imputado habría captado mediante engaño en 2006 para prostituirla en un local nocturno ubicado en el acceso a La Histórica, manteniéndola cautiva durante tres años. El delito tiene una pena de 10 a 15 años de prisión.

La investigación se inició en 2019 por una denuncia anónima a la Línea 145. La víctima, oriunda de Villa Ángela (Chaco), relató que R.A.C. le ofreció un falso trabajo para atender un negocio en Concepción del Uruguay, la hizo viajar a Resistencia y luego la trasladó al prostíbulo “Snack Bar”, en la intersección de las Rutas Nacionales 14 y 39. Allí la obligó a prostituirse, la violó, la golpeó, la drogó y la amenazó con incendiar la casa de su familia si escapaba. La víctima afirmó que nunca recibió dinero por los “pases” y que permaneció cautiva entre 2006 y 2009, consignó el diario local La Calle.

La víctima logró escapar dos veces: en 2007, con ayuda de un cliente, fue a Santa Fe y luego a Villa Ángela, pero fue recapturada por el acusado y otros hombres y devuelta a Concepción del Uruguay. En 2008, embarazada del acusado, intentó quitarse la vida; le permitieron volver a su ciudad con la condición de regresar al mes, pero logró una segunda fuga con ayuda de un cliente y no volvió.

Inicialmente hubo dos imputados, pero el dueño del prostíbulo (tío del acusado) falleció. El único imputado fue indagado en 2022 y el juez Pablo Seró le dictó falta de mérito, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó la decisión. El 25 de octubre de 2023 fue procesado como autor de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por la minoría de edad, en concurso real con amenazas coactivas. El 30 de marzo de 2026, la jueza Emilce Rojas rechazó un planteo de sobreseimiento del defensor José Esteban Ostolaza, aunque sobreseyó parcialmente por el delito de amenazas. El juicio se desarrollará los días 22, 28 y 29 de abril y 7 de mayo.