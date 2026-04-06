Túnel Subfluvial en Semana Santa: circularon unos 10 mil vehículos menos respecto al último feriado

El movimiento se registró durante el feriado extendido por Semana Santa y Malvinas, con una merma en la circulación respecto a la fecha anterior y condiciones climáticas que influyeron en los traslados.

El tránsito en el Túnel Subfluvial volvió a ser un indicador del movimiento turístico y de traslados durante el último fin de semana largo. La combinación de feriados por Semana Santa y el Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas generó un escenario habitual de mayor circulación.

Sin embargo, en esta oportunidad el flujo presentó algunas diferencias respecto a fechas anteriores, en un contexto atravesado por condiciones meteorológicas inestables en gran parte de la región.

Desde el puesto caminero ubicado en el acceso al Túnel Subfluvial, el jefe del sector de la Policía de Entre Ríos, Fabricio Erbetta, brindó detalles a Canal Once sobre el comportamiento del tránsito durante estos días.

El funcionario precisó que el movimiento fue constante a lo largo de todas las jornadas. “Se ha registrado un fluido vehicular por este puesto de control de un movimiento de 43.759 vehículos sumado tanto de ingreso como de egreso”, indicó.

El número refleja la dinámica típica de un fin de semana largo, aunque con matices respecto a otros períodos similares, ya que al comparar con el feriado anterior “hubo una disminución de entre 9.000 y 10.000 vehículos que hayan utilizado este puesto de control para llegar a su destino”.

En relación a los factores que pudieron incidir en esta baja, el jefe policial vinculó el comportamiento del tránsito con las condiciones del tiempo. “Creo que la condición climática frenó un poco el movimiento y la salida de los conductores hacia la ruta”, sostuvo.

Durante gran parte del fin de semana, la región se mantuvo bajo alerta por lluvias y tormentas, lo que condicionó la planificación de viajes y desplazamientos.

A pesar de esto, el flujo vehicular se mantuvo dentro de niveles considerados habituales para este tipo de fechas.

Precaución por obras y cambios en el tránsito

Otro de los puntos destacados tiene que ver con las obras que se desarrollan en la zona de acceso al Túnel Subfluvial, en el lado de Paraná, donde se trabaja sobre uno de los carriles.

En ese sentido, Erbetta advirtió: “Se aconseja a los conductores que utilicen este puesto de control que lo hagan con suma precaución, más aún con la situación climática reinante en nuestra provincia”.

Además, explicó que la circulación se encuentra momentáneamente reorganizada: “Se está utilizando tanto de ingreso como de egreso el único carril habilitado”.

Las tareas en el sector tienen un plazo estimado de varias semanas, por lo que las recomendaciones de precaución continuarán vigentes en el corto plazo.