Caputo negó irregularidades en el otorgamiento de créditos a funcionarios oficialistas y respaldó a Adorni

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el domingo que funcionarios del Gobierno y legisladores de La Libertad Avanza (LLA) hayan accedido a créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina (BNA), en medio del pedido de investigación que impulsó la oposición en el Congreso el miércoles pasado.

También respaldó a Manuel Adorni en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito a partir de que se conocieran viajes al exterior y propiedades a nombre del Jefe de Gabinete que no habían sido declaradas hasta el momento. “Opino bárbaro de Adorni”, afirmó.

“No hay nada ilegal y mucho menos inmoral”, dijo el ministro en una entrevista con LN+ en relación con los préstamos del BNA, y afirmó que él mismo incentivó el uso de estas líneas: “Yo le digo a todo el mundo, desde funcionarios hasta amigos, vayan a tomar créditos hipotecarios porque es una oportunidad única”.

Las declaraciones llegaron después de que el diputado socialista Esteban Paulón presentara un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo y el banco estatal den explicaciones sobre préstamos otorgados a funcionarios y dirigentes oficialistas por montos elevados.

Entre los casos que trascendieron figuran dos funcionarios del equipo económico: el exdirector del BCRA y ahora secretario de Finanzas, Federico Furiase, con un crédito de más de $367 millones, y el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, con un préstamo inicial cercano a los $373 millones.

Caputo rechazó cualquier irregularidad y aseguró que las condiciones son iguales para todos los clientes. “Las tasas, los plazos y los montos son los mismos. Están sujetos al ingreso y al análisis crediticio”, explicó. También sostuvo que es lógico que los funcionarios recurran al Nación: “Cobramos el sueldo ahí y es el banco que más créditos hipotecarios da”.

Según el ministro, el BNA otorgó más de 27.000 préstamos y los casos vinculados a funcionarios representan “menos del 0,2%”. “Es absolutamente normal que un funcionario acceda a un crédito. Es totalmente legal y moral”, insistió.

También se refirió al caso de Leandro Massaccesi, ahora exjefe de Gabinete de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras ser desplazado del Gobierno luego de conocerse que había accedido a un crédito hipotecario en el Banco Nación. “Sandra me llamó para aclararme que no tuvo nada que ver con eso. De hecho, me dijo ‘tengo otros funcionarios que tienen crédito’”

De acuerdo con lo que habían indicado fuentes de Capital Humano a LA NACION, Pettovello no cuestiona el otorgamiento de estos préstamos, pero evaluó que se trató de una decisión de “alto perfil” de su funcionario que debió haber sido consultada previamente.

En paralelo, el Banco Nación defendió su operatoria y afirmó que el proceso es “homogéneo, sin excepciones”. No obstante, desde 2024 existe una línea específica para empleados del sector público, con condiciones más favorables —como un mayor porcentaje de financiamiento—, lo que abrió el debate sobre si los funcionarios políticos deben ser considerados dentro de ese universo.

Por otro lado, Caputo reconoció que la inflación de marzo “puede dar un poco más alta” por el efecto de la guerra en Medio Oriente en el precio de los combustibles y el componente de educación en el marco del inicio de las clases, en línea con las estimaciones de las consultoras privadas que ubican la variación del IPC del Indec por encima del 3% para el mes pasado. En febrero el indicador había arrojado 2,9% y acumuló nueve meses consecutivos sin desacelerar.

El ministro de Economía insistió en que los números de la economía reflejan una fuerte mejora con récord en actividad económica y consumo privado. “Los medios tratan de instalar que no se nota, pero claramente se nota. Tratan de instalar que hay una megarecesión en un momento en que el consumo está en un pico histórico”, apuntó.

Por otra parte, admitió que en marzo el nivel de actividad puede dar “más bajo” por el efecto de la guerra en línea con el impacto del conflicto en la inflación.

Respecto de los resultados de la implementación de la Ley de Inocencia Fiscal, sostuvo que aún puede haber algo de reticencia de los bancos, pero se manifestó confiado de que al final “van a salir los dólares del colchón”.

El ministro también reiteró que los mercados tienen temor a una eventual vuelta del kirchnerismo, un escenario que calificó como el “Infierno” y que tiene incidencia en la decisión de muchas personas de no sacar los dólares del colchón. Aunque resaltó que a su entender esa posibilidad es “cero”.

En otro pasaje, Caputo afirmó que la baja real de la recaudación, que lleva ocho meses consecutivos, tiene que ver en primer lugar con la eliminación de impuestos, como es el caso del Impuesto PAIS. “Si vos mirás el impuesto a los débitos y créditos, ese sigue exactamente a la inflación”. En tanto, el funcionario reconoció que la caída de los empleos formales, que suman 270.000 puestos desde que inició la gestión de Javier Milei, tuvo un efecto negativo en la recaudación del fisco.