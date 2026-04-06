Torneo Apertura: Defensa y Justicia buscará la cima en suelo cordobés

Instituto y Defensa y Justicia jugarán este lunes, desde las 21.15 y en el Estadio Presidente Perón, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. Luego de las derrotas de Vélez y de Estudiantes, los dirigidos por Mariano Soso saben que una victoria podría cerrar la fecha con ellos en la punta.

En Alta Córdoba, la Gloria ha sido escasa este año en todo sentido. La clasificación a los 16avos de la Copa Argentina -con gol de Álex Luna, lesionado en la caída contra Boca y recuperado en el 2 a 0 frente a Atlanta, y Lanús como futuro rival- fue un respiro dentro de una campaña mucho más emparentada con el fondo que con la mitad de la tabla. Traducción del Traductor Flores: ganar es imperioso para tener posibilidades de seguir con vida en el Apertura.

Pasan los meses y los rivales y nadie puede batir al Halcón de Varela. Chaco For Ever ofreció resistencia, pero cayó igualmente en Banfield ante un conjunto que refleja sobre la cancha su buen presente institucional.

Con una línea muy clara -en la que Aaron Molinas, desde la base, es amo y señor del juego-, tres puntos en la excursión cordobesa harían valer las derrotas de sus rivales directos y le darían la punta de la zona A al equipo más regular del fútbol argentino.

FORMACIONES

INSTITUTO

Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú; Jhon Córdoba, Nicolás Guerra, Alex Luna. DT: Diego Flores.

DEFENSA Y JUSTICIA

Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Darío Cáceres; Santiago Sosa, Éver Banega; Juan Manuel Gutiérrez, Aarón Molinas, Agustín Hausch; Luciano Gonzalez. DT: Mariano Soso.

Árbitro: Andrés Merlos. VAR: Diego Ceballos. Cancha: Instituto de Córdoba. Hora: 21.15 (TNT Sports).