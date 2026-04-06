Suspendieron una fiesta en un bar de Paraná por presencia de menores e ingesta de alcohol

Al momento de la inspección se registró la presencia de aproximadamente 320 personas, excediendo la capacidad habilitada del local.

Un evento que se desarrollaba durante la noche del domingo en un bar ubicado sobre calle Corrientes, en Paraná, fue suspendido tras la intervención de personal de Control Urbano y del área de Habilitaciones de la Municipalidad.

Según confirmó el secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara, la medida se adoptó luego de constatar la presencia de menores de edad con bebidas alcohólicas dentro del local.

Además, el funcionario indicó que en el lugar se llevaba adelante un evento con música y baile que no estaba contemplado dentro del rubro habilitado para el establecimiento. A ello se sumó el exceso de capacidad, ya que al momento de la inspección se registró la presencia de aproximadamente 320 personas.

Ante estas irregularidades, los inspectores labraron el acta correspondiente y dispusieron la suspensión inmediata de la actividad.