Se estrena en Paraná una nueva versión de "A la hora de llorar... el mismo pañuelo"

La actriz Ely Palacio encabezará junto a Catalina Schmal el regreso de la obra "A la hora de llorar... el mismo pañuelo", que se estrenará el sábado 11 de abril a las 21 en el Centro Cultural La Hendija, ubicado en Gualeguaychú 171. La puesta fue escrita por el actor y dramaturgo local Carlos Esteban Fernández durante la pandemia y vuelve a escena con una versión completamente renovada bajo la dirección de Gustavo Morales. Esta nueva etapa busca recuperar una historia que ya tuvo funciones en 2024, pero desde una mirada distinta, con cambios en la puesta, el enfoque y la interpretación. Luego de su estreno, la obra se presentará nuevamente los días sábados 18 y 25 de abril.

Según adelantó Ely Palacio a ANÁLISIS, la obra narra la convivencia de dos mujeres mayores que comparten una casa de la que prácticamente no salen. En ese encierro, los personajes transitan recuerdos, nostalgias y temores, entre fotografías de juventud, devociones religiosas, silencios y un libro prohibido que ambas leen a escondidas. Palacio resume el espíritu de la obra diciendo que "estas dos señoras viven de recuerdos; una es muy religiosa, la otra mira fotografías, y hay un libro prohibido que lee una de ellas... después la otra también lo lee y se produce todo". Explica que las mujeres esperan a alguien cuya identidad se revela de a poco, y que "aparentemente han compartido un gran amor".

La actriz remarca que la metáfora del título convive con un tono de humor, absurdo y poesía: "Nosotros nos divertimos mucho porque se producen diálogos, por ejemplo, de gente mayor que habla mucho de las enfermedades, pero en un tono de humor. Y también queremos demostrar que la gente grande tiene el sentimiento, que sufre, que se pone alegre, que recuerda a sus padres... los sentimientos de la gente adulta, que también tienen vivencias".

El texto de Fernández nació en 2020 y desde entonces tuvo diferentes etapas. En 2024 se presentó una primera versión dirigida por Gaby Verón, con una mirada femenina que, según recuerda la actriz, significó un desafío para ambas intérpretes. Con el cierre de esa temporada a principios de 2025, Verón asumió otros compromisos y Palacio y Schmal decidieron continuar. Fue entonces cuando apareció Morales, quien ya había trabajado con ellas y les propuso una relectura total. "Nos dijo: 'si quieren, la dirijo, pero voy a hacer otra obra'. Otra visión. Y ahí también queremos demostrar que el arte es subjetivo, como digo yo, que es de acuerdo a la mirada de quien nos está leyendo. Gustavo vino con su propuesta y nosotras nos prendimos. Tuvimos que cambiar totalmente la puesta, los personajes... fue todo un desafío".

La actriz agrega que la nueva versión conserva los diálogos y el título, pero "hecho por dos personajes distintos", lo que anticipa una experiencia distinta para el público que ya la vio.

En cuanto al vínculo estilístico, Palacio destaca que Fernández "es un enamorado de García Lorca" y que la obra contiene "algún toque de la poesía de Lorca". Algo de eso fue tomado por Morales, que sumó además elementos del teatro del absurdo. Para la actriz, ese registro es clave para el momento actual: "Te lleva a pensar desde el humor, que es importante en este momento".

Palacio aclara que, como ocurre en gran parte del teatro independiente de Paraná, la producción es completamente autogestionada: "Sale de nuestro bolsillo. Hicimos preventas, pero no tenemos subsidio de ninguna índole. Esperamos poder recuperar el dinero invertido y, si no, lo hacemos desde el corazón y con el alma". También sostuvo que mantienen descuentos para estudiantes y jubilados, para favorecer el acceso a la sala en un contexto económico complejo. "En estos momentos de crisis la gente primero deja de lado las cosas que le producen placer. Y esto de ir a ver teatro, o ir al cine, o escuchar música te salva, porque aunque sea una hora te desentendés de los problemas. Para mí, el arte cura", expresó.

A lo largo de la entrevista, Palacio habló también sobre el presente de la actividad teatral en la ciudad. Considera que hay producción, impulsada principalmente por talleres que funcionan en salas oficiales, privadas y centros culturales, aunque reconoce las dificultades económicas que atraviesa el sector. "Hay producción, pero la situación económica está un poco difícil. Igual la gente responde, por eso trabajamos con entradas más baratas, con anticipadas, para que puedan ir". Por ello, la actriz sostiene que la autogestión es la base del trabajo de la mayoría de los grupos locales: "Todo sale de nuestro bolsillo. Pero lo hacemos porque nos encanta el teatro".

Por último, la actriz compartió que además de su rol actoral, actualmente es coordinadora del Centro Cultural La Hendija, espacio donde trabaja desde hace décadas. En su historia personal, recordó que comenzó a hacer teatro en la secundaria y luego retomó la actividad en los años previos a la inauguración de La Hendija, hace más de tres décadas. También comento que el autor cumple años el 4 de mayo, Cati el 25 de abril y ella el 3: "Los tres somos de Tauro; digo siempre que por eso somos un grupo fuerte", dijo a modo de anécdota.

Tras una vida laboral de cuarenta años en una rectificadora que funcionaba en el mismo edificio donde hoy está el espacio cultural, Palacio continúa trabajando mientras sostiene sus proyectos artísticos. Para ella, la continuidad escénica es parte fundamental de su vida diaria: "Siempre estoy haciendo algo o acompañando a hacer algo de arte. Por eso digo que el arte es sanador".