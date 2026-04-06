Comienza a funcionar el nuevo estacionamiento medido en Santa Fe: lo que hay que saber

Este lunes a las 7 se activó la nueva plataforma de sistema medido en la ciudad de Santa Fe, popularmente conocido por SEOM. Luego de la presentación formal por parte del propio intendente Juan Pablo Poletti, el municipio capitalino sale a la cancha con esta novedosa app.

Así las cosas, los conductores locales podrán instalarse la nueva aplicación y comenzar a utilizar el flamante sistema, con un crédito de gentileza de 30 mil pesos que tiene vigencia hasta finalizar abril.

También deberá el usuario transferir, en caso que posea, el crédito que guardaba en el anterior sistema de SEOM. Para ello, podrá seguir los simples pasos que más abajo se explican. Una vez en funcionamiento, el estacionamiento tendrá un ingreso y egreso, como su predecesor y se cobrará por el tiempo de estadía.

La novedad para los automovilistas es la posibilidad de recargar crédito a través de billeteras virtuales, como Plus Pagos y Mercado Pago; al tiempo que permanecerán disponibles los puntos fijos preexistentes para aquellos que deseen abonar en efectivo.

Una vez instalada en el teléfono, el usuario deberá crear un usuario o utilizar una cuenta existente de Google o correo electrónico. Luego, indicar su número telefónico para una segunda confirmación.

Una vez ingresado a la plataforma, el vecino podrá “recuperar” el crédito que tenía en el anterior sistema. Para ello es importante conocer el número de cuenta (cinco dígitos), información que se encuentra disponible en la app (o web) anterior.

Posteriormente, ya en la nueva app, deberá buscar en el menú de opciones el botón de “Recuperar saldo anterior”.

Para lograr la acreditación, la nueva plataforma requiere al usuario el citado número de cuenta y el DNI asociado.

Una vez instalado en los teléfonos, en la pantalla principal el usuario se topará con cuestiones básicas. La “E” para iniciar un estacionamiento y la cantidad de dinero disponible para tal fin. También, el botón “Cargar saldo”.

Al tocar esa opción, se desplegará un menú similar a otras plataformas donde el conductor deberá indicar el monto a acreditar en el nuevo SEOM. Una vez elegido el valor, cuyo mínimo es $1.000 y su máximo $50.000, el usuario podrá elegir el medio de pago digital.

Luego de presionar continuar, la app del SEOM se vincula con la billetera virtual elegida, que se abre para confirmar la transacción. Desde el municipio, aclararon que este paso puede demorar unos minutos. Luego, aparecerá el nuevo saldo acreditado en la pantalla principal de la app del estacionamiento.

Si el usuario tiene una franquicia por frentista o discapacidad para estacionar, cuando se descargue la aplicación debe cargar su patente para asociar este beneficio.

Para utilizar la franquicia es necesario comenzar y finalizar el estacionamiento en la aplicación. Por ordenanza, son cuatro horas gratuitas por día (por discapacidad) y 3 por día (para frentistas).

La franquicia, entonces, se añade al nuevo SEOM de la siguiente manera: buscar el menú (arriba a la izquierda); presionar en el cuadro celeste donde dice "Nro de Cuenta"; buscar "Mis patentes"; finalmente, el conductor deberá agrega el número de su chapa.

Al arribar al lugar elegido, el automovilista encontrará un número de cuatro dígitos pintado en el asfalto. Esa información es vital para luego apuntarla en la app. Una vez ingresado los cuatro caracteres, el usuario deberá presionar “Comenzar estacionamiento”. Cuando finalice la estadía, el conductor deberá finalizar en la plataforma de su teléfono celular, igual que se hacía hasta el momento.

Otra opción que habilita el sistema es pagar sin descargarse la app. En la señalética vial que anuncia el estacionamiento medido, se incluyó un código QR. Al escanearlo (o ingresar en la URL escrita) aparece la opción de pagar sin instalar el sistema con la diferencia que se comprará paquetes por hora.

Con la implementación del nuevo SEOM se actualizan las tarifas del estacionamiento medido en la ciudad de Santa Fe. Así las cosas, la primera hora costará $1.000, la segunda $1.500, la tercera y las siguientes $1.650.

Por caso, una estadía de dos horas desde el lunes 6 de abril pasará a costar $2.500; mientras que aparcar el auto dentro de la zona SEOM por cuatro horas valdrá $5.800.

Fuente: El Litoral