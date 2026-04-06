La Casa de la Cultura recibe a más de veinte artistas en una nueva Feria de las Artes Visuales

La Asociación de Amigos de la Casa de la Cultura llevará a cabo la Feria de las Artes Visuales este jueves 9 de abril a partir de las 19 en la sede de la institución, ubicada en la intersección de las calles Carbó y 9 de Julio de la ciudad de Paraná. El evento tiene como objetivo reunir y dar visibilidad a una amplia variedad de disciplinas artísticas producidas en la región, tales como pintura, dibujo, grabado, arte textil, arte digital, escultura, cerámica y fotografía.

La nómina de artistas que participarán de esta edición de la feria incluye a Nadia Acosta, Walter Acosta, Diego Arellano, Laura Bertello, Elina Caramella, Pájaro Carreira, Cristina Casanitti, Sergio Damonte, Ana Garello, Patricia Gatti, Rulo González, Marcela Iturain y Gustavo Kozel. También formarán parte de la exhibición Nancy Larrart, Mario Milocco, Fulvia Polentini, Guillermina Rapuzio, Eli Rossa, Marina Selci, Ernesto Tabares, Fabricio Trespadermez, Nélida Zubillaga y Norma Wernli. La diversidad de los expositores permitirá que se observe una multiplicidad de lenguajes visuales.

La propuesta de integrar disciplinas tan variadas en una misma jornada busca reflejar la riqueza del campo de las artes visuales en la provincia de Entre Ríos.

La velada estará acompañada de música en vivo.

La entrada será libre y gratuita.