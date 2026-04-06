Anunciaron la realización del primer festival internacional de payasas, bufonas y humoristas en la ciudad

La Compañía Teastral llevará adelante el primer festival internacional de payasas, bufonas y humoristas, denominado Ría Paraná, que se desarrollará del 16 al 25 de abril de 2026 en distintos escenarios de la capital entrerriana y otras localidades de la provincia. Esta iniciativa surge con el propósito de generar un espacio de encuentro y formación que utilice el humor, el clown y la bufonería como herramientas de transformación social, abordando temáticas como la identidad, el feminismo y el rol de las mujeres y disidencias en el ámbito laboral y artístico.

El evento contará con la participación de artistas provenientes de Colombia, México y Perú, además de referentes nacionales de Córdoba y Buenos Aires, que se sumarán a la propuesta de las trabajadoras de la cultura locales para ofrecer una agenda que incluye funciones de teatro, charlas debate y talleres de capacitación.

Las actividades comenzarán formalmente el jueves 16 de abril a las 20 en el Teatro 3 de Febrero con la gala de apertura titulada "Tesoro", compuesta por diversas escenas payasas, seguida a las 20:30 por la obra "Misky", una coproducción entre México y Perú.

La programación continuará el viernes 17 en la Biblioteca Popular Caminantes con la pieza colombiana "La Lavandería" a las 20, mientras que a las 21 se presentará "Blancanieves, políticamente in-correcta" en el auditorio de la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (FHAyCS) de la Uader.

La organización destacó que este festival hace hincapié en el estudio del oficio de hacer reír, razón por la cual se articularon instancias de formación con la universidad pública para validar el aporte social de estas disciplinas escénicas.

Durante el sábado 18 de abril, el foco estará puesto en la capacitación docente y artística en la Escuela de Música, Danza y Teatro Constancio Carminio, donde se dictarán talleres sobre herramientas del clown para el trabajo con las infancias y una introducción a la bufonería, finalizando la tarde con una charla sobre humor y género. Esa misma noche, el festival se trasladará a la Casa de la Cultura para celebrar el aniversario del grupo local Stand Up Minitah a las 20:30.

El domingo 19 la actividad retornará al Centro Cultural Juan L. Ortiz con la presentación de la obra "Tanga", llegada desde Buenos Aires, y una varieté de payasas mujeres.

El cronograma prevé además una extensión pedagógica el viernes 24 con un ateneo clínico sobre gestión cultural y cultura de paz.

El cierre del festival tendrá un carácter itinerante, trasladando parte de su propuesta a la costa del Uruguay el sábado 25 de abril. En la Fundación Arbolar de la ciudad de Colón, se realizará una intervención de los Payasos de Río y la función de "Cajita de sueños" a cargo de la Compañía Teastral, junto a una charla sobre el clown en la educación dictada por Paula Righelato.