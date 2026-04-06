“Voy a pensar bien qué hacer”, avisó Forestello tras la derrota en Jujuy

Patronato sumó otra derrota en la Primera Nacional, ahora el traspié fue frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en un resultado que lo dejó en zona de descenso, aunque todavía el camino por recorrer es larguísimo. De todos modos, antes de este encuentro en la Tacita del Plata el ciclo de Rubén Forestello ya estaba bajo la lupa, ahora con esta derrota aumenta la incertidumbre de su continuidad.

“Los resultados no se dan y voy a pensar bien qué hacer. No tenemos el año esperado, soy amigo de los dirigentes y me duele este momento, que no era el esperado. Son momentos que ya he pasado en otras instituciones y tengo que ser inteligente. Las cosas no se están dando», dijo el Yagui poco después de la caída en tierras jujeñas.

Forestello dijo que se volvió a perder, aunque su equipo creo situaciones: “El primer tiempo se jugó bien, tuvimos cinco situaciones de gol, algo que nunca nos pasó. No alcanza y no alcanzó. Generamos, pero perdimos”.

Después el DT, volvió a ser consultado por su continuidad: “No sé lo que pienso sobre mi futuro, lo que sí sé es que perdimos distinto a otros partidos. Ahora debo pensar, porque jugamos muy bien por momentos, generamos. Duele la derrota. Los chicos se van con una sensación diferente a Colón”.