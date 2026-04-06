36 años de ANÁLISIS: de la máquina de escribir a la IA, sosteniendo la misma línea editorial

Un día como hoy, 6 de abril de 1990, salió a la calle la primera edición del entonces semanario ANÁLISIS. Hoy es uno de los pocos medios en papel que sobrevive en la provincia y la versión digital es una las más leídas. Resistir embates y crisis de todo tipo signaron estos primeros 36 años de un medio que se sigue caracterizando por incomodar al poder y ser cantera de periodistas.

Desde sus inicios, ANÁLISIS se posicionó como uno de los escasos espacios que sostienen el periodismo de investigación desde una provincia argentina. Nuestro trabajo ha alcanzado, sin distinción de pertenencia política, a todos los poderes de turno. Desde la última dictadura hasta la actualidad.

Numerosas investigaciones de ANÁLISIS dieron origen o son parte crucial de causas judiciales contra figuras centrales del poder. Dos ejemplos de los últimos tiempos: hoy el ex gobernador Sergio Urribarri está condenado por delitos de corrupción en causas en las que nuestro trabajo es parte de los expedientes y su sucesor, Gustavo Bordet, tiene una investigación en curso por presunto enriquecimiento ilícito luego de que este medio publicara un informe sobre su patrimonio.

La tarea periodística puso el foco también en otros poderes del Estado. Los contratos truchos, las cajas de alimentos y el desvío de fondos del Senado son solo algunas de las causas de alto impacto sobre el Poder Legislativo entrerriano que tuvieron y tienen su espacio en nuestras páginas. Lo mismo ocurrió con la conducta irregular de distintos vocales del Superior Tribunal de Justicia y otros funcionarios del Poder Judicial.

Los abusos del cura Justo Ilarraz y otras figuras del clero, los tormentos en el convento de monjas de Nogoyá, los ejecutores de la dictadura cívico-militar en Entre Ríos, los crímenes más resonantes de la región, la corrupción gremial y empresarial y el avance del narcotráfico también fueron temas que nos ocuparon en estos años. Y la lista sigue.

Incomodar al poder ha sido sin dudas una de las características de nuestro trabajo. Como corresponde al buen periodismo. Y las consecuencias no fueron pocas: amenazas, presiones y represalias de todo tipo, tanto políticas, como económicas, judiciales y hasta personales. Esos ataques son parte nuestra identidad.

También nos constituye haber apostado siempre por la formación y el impulso a los nuevos profesionales. Es así que un elevado porcentaje de quienes se desempeñan actualmente en los medios y en áreas de comunicación institucional de la provincia crecieron en ANÁLISIS. Eso nos enorgullece y construye comunidad.

Arrancamos hace 36 años, con máquina de escribir. Hoy discutimos estrategias para incorporar la inteligencia artificial. Los cambios fueron muchos, pero hay algo que se mantiene: con errores y aciertos, sostenemos una línea editorial de compromiso con la democracia, la anticorrupción, la ética y la solidaridad. No son tiempos fáciles, pero seguimos.