Sóftbol: Talleres se alzó con el título en el Nacional de Clubes

Talleres se alzó con el título en el Campeonato Nacional de Clubes de Sóftbol celebrado en Semana Santa en Paraná.

Talleres derrotó por 3 corridas a 1 a CEF, que era el campeón defensor, y se subió a lo más alto del podio en una nueva edición del Campeonato Nacional de Clubes de sóftbol. De esta forma, el histórico certamen que se realiza en Paraná cuenta con un nuevo campeón que se definió entrada la madrugada del lunes.

De esta manera, el conjunto Rojo de la capital entrerriana logró su primera consagración en la competición que reúne a los mejores equipos de la Argentina, señala El Once.

El partido decisivo enfrentó a Talleres con CEF, que llegó como defensor del título. En un duelo equilibrado, el equipo ganador logró marcar la diferencia para quedarse con el triunfo por 3 a 1.

El encuentro se jugó en horario nocturno, extendiéndose hasta la madrugada, en el marco de una jornada que concentró la atención de quienes siguieron la definición del torneo.