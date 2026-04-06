Satto: “El fin de semana largo dejó un movimiento económico de 25.000 millones de pesos para la provincia”

La ocupación “estuvo arriba del 70%; algunos lugares nos dan 74 o 75, según qué lugares se tomen. Hay lugares que inciden más que otros, pero está ahí en la franja del 70 al 75%, con Villa Elisa y Colón que fueron puntos fuertes, junto con Paraná”, afirmó Satto.

El secretario de Turismo de Entre Ríos y presidente del Ente Mixto provincial, Jorge Satto, brindó un balance del fin de semana largo en la provincia y habló de las acciones para reforzar al sector a futuro.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Satto sostuvo que “el fin de semana estuvo bien, no fue un fin de semana súper extraordinario, pero en Semana Santa siempre hay muy buenas expectativas y en este caso también las hubo. El tiempo jugó un poquito, mitad y mitad. Hubo un primer tiempo del jueves y viernes con temperaturas muy elevadas, temperaturas de verano, donde el turista llegó en gran cantidad, eligió las playas y todas las propuestas de aire libre, la gastronomía se vio colmada en varias ciudades con espectáculos al aire libre, y después sábado y domingo hubo un cambio en el clima y hubo un cambio también en la modalidad, ya no hubo playas y la gente se buscó más a los complejos termales, a los lugares cerrados, y a las propuestas que había a lo largo de la provincia en lugares cerrados”.

En ese marco, analizó que “en general el consumo está siendo un poco más bajo de lo esperable. Claramente la gente sigue saliendo, pero elige cuidar su peso; la situación económica, de la que no puede escapar el turismo por supuesto, hace que el consumo sea discreto y hasta algunos pueden considerarlo como bajo. En el caso de nuestra provincia, nos dio un promedio de 104 o 105 mil pesos diarios por turista. Podría ser un poco más alto, pero de igual manera, dada la cantidad de turistas que recibimos, entre turistas y excursionistas, que gastan un poco menos porque no se alojan, se rondó un movimiento económico de 25 mil millones de pesos para la provincia de Entre Ríos, que es un muy buen movimiento”.

Respecto de los datos de ocupación, sostuvo que “estuvo arriba del 70%; algunos lugares nos dan 74 o 75, según qué lugares se tomen. Hay lugares que inciden más que otros, pero está ahí en la franja del 70 al 75%, con Villa Elisa y Colón que fueron puntos fuertes, junto con Paraná”.

Explicó que “Semana Santa tiene sus particularidades y una ciudad como Paraná en fin de Semana Santa y en invierno atrae, más quizás que en el verano”. De todos modos, destacó que “hubo muchos puntos fuertes y una buena distribución. Si bien estas localidades que mencionábamos son las que más empujan hacia arriba el promedio, ninguna hubo que tire tan hacia abajo. Hay un piso interesante de ocupación que permite mantener activo todo el sistema”.

Sobre la procedencia de los turistas, indicó que “el excursionismo es probable y es bastante alto lo que viene de Santa Fe hacia Paraná, y algo de Buenos Aires. El turista en su mayoría es de Buenos Aires y el excursionista también puede ser entrerriano. Se ha movido mucho la gente en Entre Ríos, yendo a fiestas como las que hubo en Gualeguaychú, en Villaguay, y en distintos lugares de la provincia. Eso moviliza. Y en cuanto al turista, tuvimos una buena presencia de turismo uruguayo, que a nosotros nos interesa mucho y es un mercado que venimos trabajando”.

En cuanto a dijo trabajo de promoción, comentó que “estuvimos la semana pasada haciendo promoción directa allí y vamos a estar nuevamente en Montevideo el día 9, ya directamente con la presencia de empresarios del turismo entrerriano, hoteles, complejos termales, complejos turísticos, empresas de viaje, que van directamente a tratar con el empresario uruguayo la venida de uruguayos a la provincia de Entre Ríos”.

“Los uruguayos que son vecinos tienen más la costumbre y más la cercanía, y obviamente no lo descuidamos. Pero además el componente demográfico del Uruguay hace que la importancia de la promoción se encuentre en Montevideo y el Gran Montevideo, donde hay casi el 70-80% de la población y es de ahí donde detectamos la venida de varias personas de Montevideo, lo cual nos pone muy contentos”, especificó.

Consultado por la situación del sector a nivel nacional, Satto sostuvo que “el mejor termómetro que tenemos y la conversación más generosa se realiza en el Consejo Federal de Turismo donde están representadas todas las provincias. Por supuesto nadie desconoce, algunos son más optimistas, otros menos, pero en definitiva el diagnóstico es de una situación económica en la cual la gente o no le alcanza o le alcanza muy justo y eso por supuesto impacta en una actividad recreativa. No obstante, el desafío es generar esa oferta que atrape la demanda y viene dando buenos resultados. Hemos tenido buenos fines de semana largo, el fin de semana largo de Carnaval fue un boom, más allá de lo que se pueda opinar respecto de la situación económica, que es por supuesto difícil, pero hemos tenido muy buena concurrencia y mucha movilidad de turismo, con un gasto bajo por supuesto”.

“La gente sigue eligiendo salir, ha dejado de ser algo suntuoso y extraordinario el turismo, es una sana costumbre y eso se nota porque siempre hay un piso que no se perfora. De igual manera, para la actividad económica del turismo específicamente, son tiempos en los que hay que estar muy atentos, es muy difícil de mantener la fuente de trabajo, la fuente de servicios, pero es un interesante desafío que nos da el mercado”, resumió.

En relación con el cierre de emprendimientos turísticos, el funcionario explicitó que “tiene que ver con un cambio de época. A veces es difícil ponerle nombre y apellido o una ubicación concreta, y a veces se habla de negocios que cerraron después de 80 años, de 90 o de 40, y eso en sí mismo no quiere decir nada, sino al contrario, si ese negocio de muchos años permanece igual y no ha modificado su esquema estratégico, tanto del marketing, como de la forma de vender, de acomodar sus tarifas, de realizar promociones, lamentablemente esta forma de mercado, lo deja afuera de la demanda. Hay cambios de costumbre, el turista ha modificado su formato, se comunica por redes, elige hacer estadías cortas, la fidelización es difícil, porque son las nuevas generaciones de turistas que tienen formas distintas de contratar, y aquellos que hace 20 o 30 años siempre elegían el mismo destino o el mismo hotel, había una clientela ya estable, cosa que hoy está absolutamente líquida. Entonces eso hace que muchas reglas cambien y haya que adaptarse en ese sentido”.

En ese marco, mencionó que “ha habido un boom, sobre todo en nuestra provincia, que se hizo muy fuerte e incrementó su número de camas notablemente con el desarrollo de pequeñas inversiones en grupos de bungalows. Esto lo vemos en todas las ciudades, sobre todo en el interior de la provincia, y la hotelería ha tenido un momento muy difícil, ha tenido años difíciles, porque había sido despreciado por una cuestión de costos, pero hay un regresar a la hotelería. En la medida en que la hotelería mejore sus servicios, proponga todo lo que propone un hotel, con una respuesta integral de seguridad y asistencia, conserjería, desayuno, probablemente también las comidas en paquetes, vuelva a tener mucha fuerza y hay gente que viendo las diferencias, por ahí elige el servicio que te brinda un hotel que es integral. Algunos dicen prefiero irme un día menos y me voy a un hotel, eso pasa y es una sana competencia que se da dentro del mercado”.

Por otra parte, sostuvo que “el Estado en su rol de controlador o gestionador de esa realidad, tiene que adaptar sus mecanismos y nosotros estamos trabajando fuertemente en cambios tecnológicos que tienen que ver con la registración digital de las homologaciones, facilitando los procesos, haciendo declaraciones juradas en lugar de inspecciones para agilizar todo esto. Después las inspecciones son aleatorias, facilitando de todas maneras que todo aquel que tiene un alojamiento se incorpore. Lo mismo trabajando con los gobiernos locales para dar asistencia y dar las formas. Y de igual manera también trabajamos fuertemente, y si Dios quiere, este año lo vamos a poder terminar, en el Observatorio Económico y Turístico, que nos permite recoger datos con distintas formas, algunas muy tradicionales como una encuesta y otras mucho más novedosas como la aplicación de Big Data o celdas de celulares o gastos de tarjeta de crédito, que nos permiten extrapolar un montón de otros datos como procedencia, preferencias, elección, formas de consumo, estadías, etc.”

Respecto del trabajo a futuro para apuntalar al sector, aseguró: “Trabajamos fuertemente con todo lo que es el sector privado y los gobiernos locales, que son los verdaderos destinos. La provincia lo que hace es recoger, ordenar, organizar y tratar de ofrecer al posible visitante todo ese menú de ofertas. No es la provincia la prestadora inmediata. Nosotros lo que tenemos es el trabajo constante de todo nuestro equipo, comunicándonos con todos los municipios, estamos trabajando fuertemente en elaboración de convenios, entendiendo y haciendo que todo el sistema comprenda que esto es una cuestión de asociarse, no competir con el municipio de al lado, sino al contrario, unirse, ofrecer más y generar más estadía y más visitas en la provincia de Entre Ríos”.

“Todas las fiestas que aparecen en el calendario, todas las propuestas, los complejos termales en mayo juegan un rol muy importante porque la temperatura da para eso y la parte gastronómica también ha crecido mucho”, resumió.