Ancestros y Karel Fleites y La Nave del Regreso se presentan este sábado en una noche de rock y música cubana

Este sábado 11 de abril, a partir de las 21, se llevará a cabo un concierto que reunirá a las agrupaciones Ancestros y Karel Fleites y La Nave del Regreso en el espacio cultural del subsuelo de la Galería Flamingo, ubicado en calle San Martín 902 de la ciudad de Paraná. El evento busca ofrecer una plataforma para la difusión de composiciones originales y repertorios propios dentro de la escena local, integrando además elementos visuales y una puesta escénica diseñada específicamente para esta fecha.

La agrupación Ancestros, que inició su trayectoria en el año 2019, será una de las encargadas de subir al escenario con una propuesta que fusiona el rock con matices del género indie, el funk y el rock progresivo. El cuarteto está conformado por Damián Mockert en guitarra acústica y voz, Fernando Franco en el bajo y la voz, Adriel Radovitsky en guitarra eléctrica e Iván Almada en la batería.

Durante su presentación, el grupo desplegará un conjunto de canciones que reflejan su evolución sonora de los últimos años. La banda consolidó su presencia en el circuito regional mediante la ejecución de temas que transitan por diferentes climas rítmicos, manteniendo siempre la base del rock como eje vertebrador de su identidad artística.

Por su parte, el proyecto liderado por el cantautor cubano radicado en Paraná, Karel Fleites y La Nave del Regreso, aportará una tradición de la canción de autor de su país de origen con influencias de ritmos internacionales. La formación cuenta con el propio Karel Fleites en guitarra y voz, acompañado por Sebastián Gómez en el bajo y los coros, Alejandro Bravo en guitarra y voz, y Leylén Pérez en la batería y los coros.

Desde la organización informaron que el ingreso a la sala se realizará por estricto orden de llegada hasta completar la capacidad máxima permitida del recinto.

Las entradas pueden reservarse de manera anticipada a través del número de WhatsApp 343 4808780 o mediante la plataforma digital Eventbrite.