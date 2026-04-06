Proyectan entre un 15% y 20% de aumento en las partidas para comedores escolares

Un año atrás, en abril de 2025, el Gobierno dispuso un aumento del 15 % en las partidas destinadas a comedores escolares y de ese modo el monto destinado a escuelas que sirven desayuno y almuerzo -la mayoría- se ubicó en $1.500 por chico y por día.

Lautaro Azzalini, director de Comedores de Entre Ríos, adelantó que el Ejecutivo ya tiene decidido aplicar un aumento para este año. “Estamos terminando de cerrar el número, pero va a estar entre el 15% y el 20%”, anunció.

-¿Esperan un aumento de la cantidad de chicos que asisten a comedores este año?

-En 2025 estuvieron relativamente estables. Sólo hubo un salto del 10% de 2023 a 2024. Por ahora, por lo que estuvimos viendo de las nóminas que nos fueron llegando, no estamos viendo grandes saltos que llamen la atención. De todos modos, estamos atentos. Es un trabajo que hacemos desde que arrancan las clases hasta más o menos mediados de abril, que uno va recopilando toda la documentación y toda la información que van cargando a las escuelas. Y por el otro lado, también vamos haciendo en paralelo un trabajo propio en relación a la actualización de partidas, que sale entre abril y mayo. Esos dos trabajos los estamos hoy haciendo en simultáneo, ya estamos casi terminando lo que es la carga y recepción de nóminas de las escuelas, como también estamos trabajando, y ya estamos en un mecanismo bastante avanzado en lo que corresponde al valor de la partida, publicó Entre Ríos Ahora.

-Los aumentos son anuales. ¿No es un período demasiado largo para actualizar las partidas?

-No, no es un tiempo demasiado largo. El año pasado, en relación a lo que fue 2024, fue un año en el que la inflación fue extremadamente menor a lo que fue el primer año de la gestión. En la medida que va bajando la inflación y los precios se van volviendo estables y predecibles, los aumentos se pueden ir haciendo espaciados en el tiempo. En nuestro inicio de gestión, en diciembre de2024, la inflación fue del 25%. Y en enero de 2024, del 20%. Estamos hablando de niveles totalmente desquiciados de inflación que tenía el país. Si uno lo compara año a año y ve que la inflación sigue existiendo, sigue siendo alta, pero es algo un poquito más predecible, y ves que los precios relativamente se van manteniendo estables y por eso podemos aplicar aumentos de partida una vez al año.

-¿Entienden que las partidas que reciben las escuelas alcanzan para costear el valor de los alimentos?

-Todavía no hemos recibido ningún tipo de reclamo en el sentido de que una escuela no llegue a cubrir sus necesidades. Vamos siguiendo de forma muy minuciosa el trabajo en las escuelas, y hemos constatado que hubo escuelas a las que les ha sobrado la partida. Por ahí, posiblemente en algunas escuelas falte; en otras, no, pero no es algo generalizado. Venimos haciendo un trabajo para que el valor de la ración no vaya perdiendo con la inflación. Al menos que empate a la inflación.

¿Con qué nóminas están trabajando ustedes?

-Estamos trabajando con la última nómina del mes completo, que es la de noviembre de 2025: son casi 99 mil chicos que almuerzan en las escuelas. Además, hay 120 mil chicos de la primaria que desayunan o meriendan, dependiendo del turno que concurran. También 75 mil chicos de la secundaria que desayunan o meriendan, según el turno.

-¿Eso es todo con fondos de la Provincia o también hay aportes de la Nación?

-Hay fondos de la Provincia, pero también financiamiento de la Nación. De hecho -nobleza obliga-, la Nación ha otorgado aumentos muy por encima de la inflación. En 2023, Entre Ríos recibió $700 millones; en 2024, $2.000 millones; en 2025 hubo un aumento del 15%; y para este año lo duplicaron al valor. Terminamos de cerrar el proyecto técnico que tenemos que presentar, así que en estos días estamos firmando el convenio y la Nación va a enviar a Entre Ríos $4.400 millones. Esos fondos son destinados para las escuelas primarias para lo que es desayuno y merienda.