Fuerte granizo afectó a vecinos en Santa Elena y el norte de Entre Ríos

Se registró una intensa granizada este lunes por la mañana en el norte de Entre Ríos. Precisamente, el fenómeno tuvo lugar en distintos barrios de la ciudad de Santa Elena, en el Departamento La Paz.

La caída de granizo era una de las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para todo Entre Ríos para este lunes, en el marco del alerta naranja emitido para los 17 Departamentos de la provincia.

El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones. Además, se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.