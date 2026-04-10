Echagüe dirá presente en la Artistic World Cup 2026 con dos representantes de selección

Del 11 al 19 de abril, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será escenario de uno de los eventos más importantes del calendario internacional del patinaje artístico: la Artistic World Cup 2026. La competencia, que se desarrollará en el Parque Olímpico de la Juventud, reunirá a más de 400 patinadores de 17 países, consolidándose como una cita de alto nivel mundial.

En este contexto, el Atlético Echagüe Club tendrá una destacada representación con la participación de Jazmín Bodnar y Antonia Re, quienes integrarán la Selección Argentina, llevando los colores nacionales a la pista internacional.

Jazmín Bodnar competirá en la categoría juvenil de Solo Dance, disciplina que exige precisión técnica, interpretación y dominio escénico. Por su parte, Antonia Re lo hará en la categoría Tots, dentro de la modalidad libre, mostrando su proyección y talento en una de las divisiones formativas más exigentes.

Micaela Pirola, Antonia Re, Jazmín Bodnar y Lucía Kindebaluc.

Ambas deportistas estarán acompañadas por sus técnicas, Lucía Kindebaluc y Micaela Pirola, piezas fundamentales en su desarrollo deportivo y en la preparación para este desafío internacional.

La presencia de representantes de Echagüe en una competencia de esta magnitud no solo refleja el crecimiento del patinaje artístico dentro de la institución, sino también el trabajo sostenido de formación que posiciona al club en el plano nacional e internacional.

Foto y fuente: NG Digital