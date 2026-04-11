Liga Profesional: Boca recibe a Independiente en el destacado del sábado

Boca Juniors recibirá a Independiente a partir de las 19.30 en el destacado del día.

A lo largo de la tarde del sábado se disputarán cinco encuentros correspondientes al Torneo Apertura de la Liga Profesional. En esta jornada por la 14ª fecha del torneo habrá juegos importantes correspondientes a las dos zonas. Destaca el partido en el que Boca recibirá a Independiente, clave en la clasificación dentro de la Zona A.

15: Riestra - Instituto (Zona A)

La jornada comenzará en el estadio Guillermo Laza, en donde Deportivo Riestra recibirá a Instituto a partir de las 15. El duelo correspondiente a la Zona A contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, acompañado por Germán Delfino en el VAR. La transmisión del encuentro estará en manos de TNT Sports.

Deportivo Riestra viene de protagonizar su debut internacional con empate 0-0 ante Palestino de Chile en condición de local, mientras que en el torneo suma siete puntos y está último en su grupo. La Gloria, por su lado, llega después de vencer a Defensa y Justicia por 2-0, con lo que llegó a 14 unidades y está en la undécima posición del campeonato.

Entre los convocados para el Malevo figuran el paranaense Ignacio Arce y el ex Patronato Jonathan Herrera. Entre los dirigidos por Diego Flores, en tanto, están los ex del Rojinegro Leonel Mosevich y Jonás Acevedo.

15.30: Independiente Rivadavia - Argentinos Juniors (Zona B)

Media hora más tarde que el primer partido iniciará la actividad de la Zona B con el encuentro entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. El duelo de las 15.30 será en el estadio Bautista Gargantini y con arbitraje de Darío Herrera, acompañado en el VAR por Gastón Monsón Brizuela. La transmisión será de ESPN.

La Lepra, que es el gran animador del torneo con 26 puntos y líder de la Zona B, además ganó en su estreno por Copa Libertadores: fue 1-0 ante Bolívar. Por otra parte, viene de ganar en el campeonato doméstico por 2-0 ante Tigre. El Bicho, por su parte, suma 23 unidades y está tercero en su grupo luego de la victoria ante Banfield por 3-2.

En este encuentro no habrá presencia de futbolistas entrerrianos.

17.15: Estudiantes (La Plata) - Unión (Zona A)

El estadio UNO Jorge Luis Hirschi recibirá el partido entre Estudiantes de La Plata y Unión de Santa Fe a partir de las 17.15. El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez, acompañado en el VAR por Fernando Espinoza. La transmisión del encuentro por la Zona A estará a cargo de TNT Sports.

El conjunto platense comenzó la Copa Libertadores con empate 1-1 como visitante ante Independiente Medellín, mientras que en el torneo local viene de perder ante San Lorenzo por 1-0, con lo que quedó segundo en su zona, con 21 puntos. El Tatengue, por su parte, venció a Deportivo Riestra por 2-0 y suma 19 unidades, con las que está cuarto.

Entre los convocados del Pincha está el larroquense Gastón Benedetti; mientras que el equipo santafesino contará con el villaguayense Marcelo Estigarribia. También estarán con la camiseta del Tate los ex Patronato Cristian Tarragona y Matías Mansilla.

19.30: Boca - Independiente (Zona A)

El siguiente partido en comenzar será el destacado del día: Boca Juniors recibirá a Independiente a partir de las 19.30, en La Bombonera. Este encuentro por la Zona A tendrá el arbitraje de Andrés Merlos, acompañado en el VAR por Lucas Novelli. La transmisión del cotejo estará en manos de TNT Sports.

El Xeneize viene de un estreno victorioso en Copa Libertadores por 2-1 ante Universidad Católica; mientras que en el torneo llega tras vencer a Talleres por 1-0, con lo que quedó tercero de su grupo con 20 puntos. El Rojo, por su lado, viene de ganarle el clásico a Racing por 1-0, con lo que suma 17 puntos y está octavo dentro del grupo.

La única presencia entrerriana del encuentro será la del concordiense Leonardo Godoy con la camiseta del Rojo. En el equipo de Avellaneda también estará el ex Patronato Gabriel Ávalos.

21.45: Estudiantes (Río Cuarto) - Barracas Central (Zona B)

La Zona B será la encargada de cerrar la jornada con el encuentro entre Estudiantes de Río Cuarto y Barracas Central a partir de las 21.45. Jugarán en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, con el arbitraje de Pablo Dóvalo y la presencia en el VAR de Lucas Novelli. La transmisión será de ESPN.

El León del imperio viene de empatar 0-0 con Aldosivi, por lo que está último en su grupo -y en la tabla anual- con cinco unidades. El Guapo, por su parte, viene de su estreno internacional con empate 0-0 ante Vasco Da Gama; mientras que en el torneo cayó como local por 2-1 ante Sarmiento de Junín y aparece noveno en su grupo con 16 unidades.

En el equipo dirigido por Rubén Insúa dice presente entre los convocados el ex Patronato Dardo Miloc.